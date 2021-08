AlphaTauri-teambaas Franz Tost wil dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda ook in 2022 voor het zusterteam van Red Bull rijden. De Oostenrijker ziet ‘geen alternatieven’ voor de twee coureurs, ondanks dat er in het opleidingsteam van Red Bull nog wat talenten staan te wachten.

AlphaTauri is het team waar Red Bull-juniors hun kansen krijgen in de koningsklasse van de autosport. Pierre Gasly maakte via Toro Rosso, zoals het team destijds nog heette, de overstap naar Red Bull, maar moest na een half seizoen toch weer terugkeren naar het zusterteam vanwege teleurstellende prestaties. Bij AlphaTauri presteert de Fransman, verantwoordelijk voor 39 van de 49 punten voor het team dit seizoen, uitstekend. Vorig jaar verraste hij iedereen door de Grand Prix van Monza te winnen en ook dit seizoen stond hij nog op de derde trede van het podium in Azerbeidzjan. Hij liet onlangs wel al doorschemeren graag weer terug te keren naar Red Bull, al ziet Red Bull-adviseur Helmut Marko de Fransman als de ideale kopman voor AlphaTauri.

Sinds dit seizoen heeft Gasly rookie Yuki Tsunoda naast zich zitten. Het seizoen begon veelbelovend voor de Japanner met een nette negende plaats in Bahrein, maar daarna ging het bergafwaarts. Hij crashte meerdere keren in de kwalificatie en ook in de races wist hij niet veel indruk te maken. De zevende plaats in Azerbeidzjan is het beste resultaat tot nu toe voor ‘Yuki the Rookie‘. Hoewel de Japanner een wisselvallig debuutseizoen meemaakt, wil AlphaTauri-teambaas Franz Tost deze line-up graag houden voor 2022.

“Beide coureurs hebben mijn inziens genoeg vertrouwen en ik zie dan ook geen enkele reden om tijdens de zomerstop iets te veranderen aan deze line-up”, vertelt Tost. “Pierre doet het fantastisch en Yuki doet het ook goed als nieuwkomer, al moet hij nog wat ervaring opdoen en veel leren. Maar dat is niks speciaals. Dat is logisch bij jonge coureurs. Dat is het risico dat je neemt als je een rookie aanneemt”, aldus de Oostenrijker.

Het opleidingsteam van Red Bull zit volgepakt met jonge talenten, waaronder Formule 2-coureurs Liam Lawson, Jüri Vips en Jehan Daruvala. Hoewel er dus geen gebrek aan jonge talenten is, ziet Tost ‘geen alternatieven’ voor Gasly en Tsunoda. “Ik zie geen andere coureurs en hoop dat we volgend jaar met Pierre en Yuki rijden”, besluit de AlphaTauri-teambaas.