Nyck de Vries is aan de kant gezet bij AlphaTauri. De Nederlander is na tien races ontslagen door zijn team. Dat is snel, maar niet uniek. AlphaTauri heeft een reputatie als het aankomt op het vervangen van haar coureurs. Hieronder lichten we er een paar uit die net als De Vries ‘slachtoffer’ werden van de draaideur van AlphaTauri.

Scott Speed, 2007

Toen Toro Rosso (zoals AlphaTauri eerder heette) in 2006 in de Formule 1 kwam, bracht het team een unicum met zich mee: een Amerikaanse coureur. Scott Speed zat in een van de twee stoeltjes bij het team. Speed was de eerste Amerikaanse F1-coureur sinds Michael Andretti in 1993 en tot de komst van Logan Sargeant was hij ook de laatste Amerikaan die een vast zitje had in de Formule 1.

Een gelukkig huwelijk was het echter zeer zeker niet. Bij zijn derde race kreeg Speed liefst 25 seconden tijdstraf omdat hij onder gele vlaggen inhaalde en kreeg hij een geldboete voor ‘ongepast taalgebruik’ richting Red Bull-coureur David Coulthard. Het zette de toon voor een seizoen van uitvallers, races zonder punten en opvliegend gedrag.

Dat opvliegende gedrag leidde een jaar later naar verluidt tot een aanvaring met teambaas Franz Tost. Er zouden zelfs klappen zijn gevallen tussen beide mannen. De leiding van Toro Rosso wilde op dat punt maar wat graag van de Amerikaan af, zeker omdat Helmut Marko een nieuwe pupil had gevonden in het jonge talent Sebastian Vettel. Na tien races in 2007, waarbij hij slechts drie keer de finish bereikte, werd Speed uit het team gezet. Speed was zo woedend over de hele situatie dat hij zei ‘voor geen goud ooit nog met de bazen van Toro Rosso samen te willen werken’.

Sébastien Bourdais, 2009

Het duurde niet lang voor het weer misging bij het team. In 2009, nadat Vettel gepromoveerd was naar Red Bull, zaten Seébastien Bourdais en Sébastien Buemi bij Toro Rosso. Voor Bourdais was het zijn tweede jaar bij het team en dus had Tost wat hogere verwachtingen van hem. Het bleek al snel dat die verwachtingen niet waargemaakt werden. Bourdais crashte drie keer in de eerste negen races, waarbij hij één keer ook teamgenoot Buemi eruit tikte. Hoewel de Fransman wel twee keer punten scoorde, oordeelde het team dat hij niet voldeed aan de verwachtingen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije werd Bourdais ontslagen en vervangen door Spanjaard Jaime Alguersuari. Bourdais dreigde nog het team aan te klagen voor contractbreuk, wat leidde tot een schikking van liefst twee miljoen dollar in het voordeel van Bourdais.

Daniil Kvyat, 2016, 2017 en 2019

Daniil Kvyat heeft misschien nog wel het meest uitgebreide horrorverhaal als het op Toro Rosso aankomt. Na één jaar bij Toro Rosso promoveerde hij naar Red Bull, al kon hij maar kort van die promotie genieten. In 2016 werd hij na slechts vier races teruggestuurd naar Toro Rosso om het veld te ruimen voor Max Verstappen. Hij werd opnieuw vastgelegd voor 2017, maar kon weer niet een vol seizoen uitzitten. Met slechts vier punten in de eerste veertien races werd besloten Kvyat te vervangen door Pierre Gasly voor de rest van het seizoen. Maar toen Carlos Sainz onverwacht vroeg bij het team weg ging, werd Kvyat weer teruggehaald voor één race, voordat Brendon Hartley vastgelegd werd om de laatste paar races uit te rijden. Kvyat werd definitief ontslagen bij Toro Rosso na het seizoen.

‘Definitief’ bleek in dit geval slechts één jaar te betekenen. In 2019 ging Gasly naar Red Bull en dus kwam er weer een plekje vrij bij Toro Rosso. Kvyat kreeg een nieuw contract en liet sterke resultaten zien, waaronder een verrassend podium. Desondanks moest hij toezien hoe teamgenoot Alexander Albon halverwege het seizoen naar Red Bull werd gepromoveerd ter vervanging van Gasly, in plaats van dat de eer Kvyat toe zou vallen. De Rus zette nog een serie stabiele resultaten neer en kreeg een jaar contractverlenging. De seizoenfinale van 2020 was zijn laatste Formule 1-race: AlphaTauri (zoals het team inmiddels heette) had Yuki Tsunoda binnengehaald het van hem over te nemen.

Pierre Gasly en Alexander Albon, 2019

We noemden hen net al even, maar Gasly en Albon kwamen net zo goed vast te zitten in de draaideur van Toro Rosso/AlphaTauri. Gasly stapte in 2019 over naar Red Bull als vervanger van Daniel Ricciardo. Net als Vettel en Verstappen voor hem promoveerde hij al na slechts één seizoen en een beetje. Maar net als bij Kvyat was ook zijn plezier bij Red Bull van korte duur. Na twaalf races mocht Gasly zijn spullen weer inpakken en het racepak van Toro Rosso aantrekken.

Dat betekende vooral dat Albon een promotie te wachten stond. De twaalf races die Gasly bij Red Bull zat, had Albon voor Toro Rosso gereden. Misschien wat kort voor een promotie naar een topteam, want Albon had al net zo veel moeite bij Red Bull als zijn Franse collega. Geen van beide coureurs wist een podium te behalen dat jaar. Albon kreeg een jaar langer de tijd zich te bewijzen, maar kreeg eind 2020 toch te horen dat het voor hem ook einde verhaal was. Gelukkig voor de beide mannen hebben zij nog ergens anders een zitje kunnen vinden in de Formule 1.