Weer raakt Alpine een sleutelfiguur kwijt. Ditmaal is dat Davide Brivio. De Italiaan die de afgelopen jaren een belangrijke rol had binnen het team en de Alpine Academy, gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die ligt vermoedelijk in de MotoGP, waar hij eerder actief was.

Teambaas Otmar Szafnauer, sportief directeur Alan Permane en ook technische man Pat Fry vertrokken dit jaar al bij Alpine, CEO Laurent Rossi werd ook de deur gewezen. En aan de personele veranderingen is ook na het seizoen geen einde gekomen, zo bleek dinsdag in een persbericht van de Franse renstal: exit Brivio. De voor 2021 als ‘race director’ binnengehaalde Italiaan was de laatste jaren verantwoordelijk voor de Alpine Academy.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Dat is, inclusief de Renault-jaren, al lange tijd een van de voornaamste opleidingsprogramma’s voor de Formule 1. Het loopt al negen jaar. Voorbeelden van huidige coureurs die dankzij de Academy de koningsklasse wisten te bereiken, zijn Guanyu Zhou en Oscar Piastri.

Die laatste maakt inmiddels furore bij McLaren, maar het was Alpine dat hem in de supportklassen zoals Formule 2 en Formule 3 klaarstoomde voor het grote werk. Toen Fernando Alonso vorig jaar bekendmaakte te vertrekken naar Aston Martin, was Piastri in alles de logische opvolger. Het toenmalige management van Alpine F1, onder leiding van Szafnauer, liet echter toe dat McLaren hem wegkaapte.

“Davide was voor ons van grote waarde, zeker met betrekking tot het opzetten en uitbouwen van de Alpine Academy. Maar hij heeft kenbaar gemaakt ons team te willen verlaten. Dat hebben we te accepteren”, laat interim-teambaas Bruno Famin weten in een reactie op het vertrek.

Een overstap naar MotoGP ligt nu voor de hand. Brivio zou daarmee terugkeren op het oude nest. De nu 59-jarige Italiaan werkte al in die klasse voordat hij de overstap naar Formule 1 maakte. Hij is oud-teambaas van Suzuki en wordt inmiddels in verband gebracht met het MotoGP-team van Honda.

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!