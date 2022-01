De stappen die Alpine gemaakt heeft zijn volgens Marcin Budkowski bemoedigend voor het aankomende seizoen. Alpine kende een wisselvallig jaar. Met een overwinning van Esteban Ocon en een podiumplaats voor Fernando Alonso is het team toch tevreden met de vooruitgang. De renstal uit Enstone heeft echter nog een groot gat te dichten richting Ferrari en McLaren.

De renstal versloeg AlphaTauri in de strijd om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Toch kwam het niet in de buurt van het gevecht om de derde plek met Ferrari en McLaren. “We hebben het eigenlijk erg goed gedaan. Zowel op de baan als op het gebied van ontwikkeling hebben we stappen gemaakt”, zo meldt de Alpine-directeur bij Motorsport.com.

De manier waarop het team in 2021 gewerkt heeft en de vooruitgang in de fabriek zijn volgens Budkowski hoopgevend. Op de achtergrond is er veel veranderd binnen het team. Er waren verschuivingen in het management en ook de naamswijziging van Renault naar Alpine vorige winter heeft impact gehad. Budkowski denkt dat de wijzigingen haar vruchten afwerpen, ook al is dit voor de buitenwereld nog niet zichtbaar.

Kansen pakken

De Alpine-directeur geeft aan dat het team aangetoond heeft dat het kan leveren wanneer de kansen zich voordoen. “Als je kijkt naar hoe we de afgelopen drie jaren met bijna dezelfde motor hebben geracet en daarbij het chassis en de versnellingsbak niet gewijzigd hebben, dan hebben we goede prestaties geleverd.”

Vooruitkijkend naar het seizoen van 2022 geeft de Pool aan dat de inconsistentie moet worden aangepakt. “Er waren een aantal races waar we niet competitief genoeg waren. We weten niet wat de oorzaak daarvan was. De nieuwe reglementen en technische voorschriften bieden volgens Budkowski mogelijkheden voor een volledige reset voor Alpine. “Er wordt op de achtergrond keihard gewerkt aan de auto en het hele pakket om die problemen op te lossen. Het ziet er veelbelovend uit”, aldus Budkowski.

