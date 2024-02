Naast de bijzondere RB20 en de vernuftige voorvleugel van Mercedes, ging het afgelopen week tijdens de driedaagse test in Bahrein ook over een loszittende putdeksel. De sessie werd meerdere malen onderbroken omdat het schade had veroorzaakt aan de wagens van zowel Charles Leclerc als Sergio Pérez.

Door de sterk zuigende en roterende krachten van de hedendaagse Formule 1-wagens, hebben we in de koningsklasse van de autosport steeds vaker te maken met putdeksels die los worden getrokken. Zo schrok Carlos Sainz zich wezenloos in Las Vegas toen zijn vloer werd doorboord door zo’n deksel, en kwam tijdens de testsessie in Bahrein teamgenoot Leclerc met de schrik vrij na een soortgelijk geval. Naast de fikse schade verloren de teams ook kostbare testtijd.

“Het is een serieus probleem dat ernstige consequenties kan hebben,” vertelde Leclerc. “We moeten echt zorgen dat dit in de toekomst niet opnieuw gebeurt. We hadden nog het geluk dat het niet zo ernstig was zoals bij Carlos in Vegas.” Om te voorkomen dat tijdens de eerste Grand Prix van dit seizoen weer problemen ontstaan, heeft FIA-racedirecteur Niels Wittich samen met Hermann Tilke, de ontwerper van het circuit in Bahrein, een evaluatie uitgevoerd.

Simpele maar effectieve oplossing

Besloten is om de betreffende put in bocht 11 op te vullen met beton en dit is inmiddels door de organisatie van de GP van Bahrein uitgevoerd. Deze oplossing scheelt aanzienlijk in de werkzaamheden omdat anders de kerbstones verlegd moesten worden. Ook in bocht 7 is er een put gedicht. De overige afvoerputten zijn gecontroleerd en waar nodig werd er extra laswerk verricht. De werkzaamheden zijn afgerond en goedgekeurd door Wittich.

Vanwege het zonnige weer worden er dit weekend geen problemen verwacht met de afwatering. Wel zal er in de toekomst moeten worden gekeken naar een andere oplossing op dit circuit.