Apple lijkt in de running te zijn om wereldwijd de uitzendrechten van de Formule 1 op te kopen. Volgens het tijdschrift Business F1 zou de Amerikaanse techgigant bereid zijn een bod van twee miljard dollar per jaar uit te brengen.

Het doel van Apple zou zijn om daarmee de enige aanbieder van Formule 1-uitzendingen ter wereld te worden. Het volledige raceweekend, van de voorbeschouwing op vrijdag tot de race op zondag, zou dan alleen nog maar op AppleTV+ te zien zijn. Daarmee zouden individuele aanbieders per land, zoals Viaplay of Sky Sports, dus wegvallen. Het totale kostenplaatje voor Apple: 1.9 miljard euro per jaar voor de komende zeven jaar.

Momenteel is er nog niets bevestigd vanuit Apple, de Formule 1, of rechtenhouder Liberty Media. Mocht de techgigant inderdaad een deal sluiten met de Formule 1, dan zal dat niet meteen effect hebben. De lopende contracten met verschillende aanbieders moeten eerst nog aflopen. In Nederland betekent dit dat Viaplay nog tenminste tot eind 2024 de Formule 1-rechten zal behouden.

Voordelen voor Liberty Media

Het bod is overduidelijk aanlokkelijk voor Liberty Media. De twee miljard dollar die Apple bereid zou zijn neer te leggen is ongeveer het dubbele van wat Liberty Media momenteel vangt via de verschillende diensten en aanbieders wereldwijd. Het zou ook een heleboel gedoe weghalen, aangezien het bedrijf dan wereldwijd met slechts één partner samen kan werken, in plaats van het grote aantal verschillende bedrijven die nu de uitzendrechten hebben. En een bedrijf met de geschiedenis en reputatie van Apple is waarschijnlijk een stuk stabieler als partner dan kleinere diensten, zoals Viaplay of Ziggo.

Nadelen voor de fans

Fans zijn echter nog niet zo overtuigd. Op verschillende social media platformen komen enkele zorgen bovendrijven. Zo heeft Apple een reputatie van dure producten. Aangezien het bedrijf meer dan het dubbele wil betalen dan Liberty Media nu verdient, is er een goede kans dat die extra kosten tot een flinke prijsstijging gaan leiden. In verschillende landen zou het ook nog eens betekenen dat de sport niet langer gratis toegankelijk is bij een standaard TV-pakket, maar in plaats daarvan achter een betaalmuur van een extra platform gaat. In Nederland gebeurde iets vergelijkbaars in 2022, toen Viaplay de uitzendrechten overnam van Ziggo.

Ook wijzen veel fans naar een andere sport die momenteel door Apple wordt aangeboden, namelijk de Amerikaanse Major League Soccer. Apple heeft wereldwijd de exclusieve uitzendrechten van de voetbalcompetitie en heeft daar meteen een extra prijskaartje aan gehangen. Mensen met het gewone AppleTV+ abonnement kunnen maar beperkt wedstrijden live kijken. Wil je alles live kunnen kijken, dan moet je extra betalen voor de MLS Season Pass. De dienst is ook nog eens goedkoper voor mensen die al Apple-klant zijn, iets wat Apple vaker doet om meer klanten te lokken.

