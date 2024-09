Het team van Aston Martin zet deze dagen een belangrijke stap richting de toekomst van de Formule 1. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya test het team de nieuwe Pirelli-banden die in 2026 worden geïntroduceerd. Deze test is van groot belang voor de ontwikkeling van de bolides van de komende jaren, waarbij gewicht centraal staat.

Kleinere banden, lichtere bolides

Vanaf 2026 zullen de Formule 1-bolides uitgerust worden met iets kleinere banden. Het doel van de nieuwe banden is het totale gewicht van de bolides te verminderen. De voorbanden worden 25 millimeter smaller en 10 tot 15 millimeter verlaagd. De achterbanden ondergaan een vermindering in de breedte van 30 millimeter, terwijl de hoogte gelijkt blijft aan die van de voorbanden. De velgen zullen de diameter van 18 inch behouden.

Praktijktest met aangepaste Aston Martin

Tijdens de test in Barcelona, heeft Aston Martin een aangepaste versie van hun 2023-bolide ingezet, ook wel een ‘mule-car’ genoemd. De bolide is speciaal aangepast om de omstandigheden van 2026 zo goed mogelijk na te bootsen. Omdat de bolides in 2026 flinke veranderingen ondergaan qua ontwerp en technologie, is het cruciaal om deze test met een aangepast model uit te voeren.

Testcoureur Felipe Drugovich heeft in Barcelona plaatsgenomen achter het stuur en inmiddels staat er meer dan 670 kilometer op de teller, wat overeenkomt met twee volledige Grand Prix-afstanden. Deze test is slechts het begin. In de komende maanden zullen andere teams hun bijdrage leveren door ook met aangepaste bolides te rijden.

