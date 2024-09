Audi heeft toegegeven dat de huidige prestaties van Sauber, het team dat ze in 2026 zullen overnemen, niet acceptabel zijn. Mattia Binotto, die aan het roer staat van het F1-project, heeft duidelijk gemaakt dat er aanzienlijke verbeteringen nodig zijn voordat Sauber kan uitgroeien tot een winnend team.

Teleurstellende resultaten

Momenteel staat het Zwitserse team Sauber laatste in het constructeurskampioenschap, zonder een enkel punt te hebben gescoord dit seizoen. Terwijl Audi zich aan het voorbereiden is op een volledige intrede in de Formule 1 in 2026, heeft Binotto benadrukt dat de huidige prestaties van Sauber niet kunnen worden genegeerd. “We kunnen ons dit niet veroorloven”, heeft Binotto verklaard tijdens de Grand Prix van Italië. “Dit is het team dat in de toekomst een winnend team moet worden. De enige manier om dat te bereiken is door nu al progressie te maken.”

Urgentie van verbetering

Binotto heeft benadrukt dat er niet alleen op lange termijn stappen moeten worden gezet om Audi succesvol te maken, maar dat er ook onmiddellijk verbeteringen nodig zijn om de huidige situatie van Sauber te verbeteren. “We kunnen niet achter de feiten aan blijven lopen. Het is pijnlijk om te zien dat we als laatste en voorlaatste zijn geëindigd in Zandvoort en dat we in Monza dezelfde posities hadden in de kwalificatie. We moeten inspanningen leveren om te verbeteren. Onze huidige positie is absoluut niet comfortabel, het is zelfs zeer pijnlijk”, aldus de Italiaan.

Een lang proces

Binotto, die sinds 1 augustus officieel aan de slag is bij Audi, heeft de afgelopen weken gebruikt om te evalueren waar het team momenteel staat. Zijn eerste indruk is dat er nog veel werk aan de winkel is voordat Sauber kan uitgroeien tot een team dat kan strijden om overwinningen. Echter heeft Binotto erkend dat het meerdere jaren zal duren voordat Audi klaar is om successen te behalen in de Formule 1. Het F1-project wordt dan ook gezien als een project voor de lange termijn.

