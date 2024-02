Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel 5: Fernando Alonso tussen de kamelen bij het debuut van de GP Bahrein op de kalender in 2004.

Bernie Ecclestone lacht in zijn vuistje als hij bekendmaakt dat Bahrein in 2004 op de Formule 1-kalender komt te staan. Racen in een grote zandbak: waarom in hemelsnaam? En ook nog in een land zonder motorsporthistorie en met een bedenkelijke reputatie. De Britse rechtenhouder/miljardair weert alle kritische aanvallen moeiteloos af. Want de oliedollars stromen voor het eerst binnen. En cash is immers king.

Formule 1’s huisarchitect Hermann Tilke heeft op verzoek van het Bahreinse koningshuis een fonkelnieuw circuit ontworpen in Sakhir, op een half uurtje rijden van hoofdstad Manama. De hele wereld is benieuwd wat er onder de woestijnzon gaat gebeuren. Bahrein krijgt daarmee precies wat het wil: veel publiciteit omdat het de eerste F1-race in het Midden-Oosten is.

Op 4 april 2004, in de woestijnhitte, is het zover. In aanloop naar het nummer op het Bahrain International Circuit zijn alle clichés over racen en leven in de woestijn voorbij gekomen. Zo poseert Fernando Alonso namens Renault samen met testcoureur Franck Montagny (l) en teamgenoot Jarno Trulli wat onwennig tussen kamelen.

De Spanjaard kent een paar dagen later weinig geluk bij de primeur in de zandbak: hij verknalt zijn kwalificatie en eindigt de race als zesde. De GP Bahrein wordt aan het einde van 2004 door de FIA uitgeroepen tot best georganiseerde van het jaar. Twintig jaar later is het een vaste waarde op de kalender en ook het traditionele openingsnummer. Tegen een vorstelijke extra vergoeding, dat wel.