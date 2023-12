Er zit groot nieuws in de pijplijn voor McLaren. Het staatsinvesteringsfonds Mumtalakat uit Bahrein wordt naar verluidt de enige eigenaar van de Britse renstal. Mumtalakat had al een belang van zestig procent in de McLaren Group en de aandeelhouders keurden deze week een volledige herkapitalisatie goed.

De deal houdt volgens Sky News in dat 20 procent van het aandelenkapitaal in McLaren wordt omgezet in nieuwe contracten, waardoor de staat Bahrein de enige aandeelhouder van de groep wordt.

McLaren Racing heeft zijn eigen externe aandeelhouders en is een onderdeel van het bedrijf dat de Formule 1-, IndyCar-, Extreme E- en Formule E-activiteiten omvat. Dit zou de weg kunnen vrijmaken voor een technologisch partnerschap met een OEM (Original Equipment Manufacturer) in de autosector. De coureurs voor het F1-team van McLaren zijn Oscar Piastri en Lando Norris.

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!