Vanaf 2026 is Madrid het decor voor de Grand Prix van Spanje. Een circuit door de straten van Madrid neemt het stokje over van Circuit de Barcelona-Catalunya, dat al sinds 1991 onderdeel is van de Formule 1. De Catalanen laten het daar niet bij zitten. In Barcelona zijn ze hard aan het werk om het eigen circuit na 2026 weer op de kalender te krijgen.

Bij de Formule 1 hebben ze het er maar druk mee. Om de haverklap roept er weer een nieuwe partij dat het een GP wil organiseren, het liefst nog in 2026. Na geruchten rond Turkije, Duitsland en Korea is het nu Barcelona dat een eigen race wil veiligstellen. Barcelona is al sinds jaar en dag een vaste bestemming voor het F1-circus, maar vanaf 2026 verhuizen de rechten voor de GP van Spanje naar Madrid. Roger Torrent, de Catalaanse minister van Sociale Zaken, ziet mogelijkheden om één raceslot op de kalender te delen.

Torrent is niet ontoevallig ook de voorzitter van Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij werkt hard aan een constructie waarbij Barcelona en Madrid de rechten voor de GP van Spanje delen. “We hebben goede gesprekken met de Formule 1 en blijven vooruit kijken”, zei hij tegen het lokale TV3. “Er wordt nu hard gewerkt aan het circuit om er de beste baan ter wereld van te maken.” Volgens Torrent willen ze in Barcelona nauw samenwerken met de lokale autoriteiten, zodat de F1 “nog vele jaren kan blijven.”

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zou eerder hebben toegegeven dat er mogelijkheden zijn voor bepaalde circuits om de Grand Prix-rechten te delen. Ook Hockenheim, dat staat te popelen om weer een Duitse GP te organiseren, zou van dergelijke regelingen kunnen profiteren.

