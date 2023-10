FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft het flink te verduren gehad vanuit de Formule 1, zo vertelt de Emirati in Austin. Volgens eigen zeggen is hij flink aangevallen en uitgescholden door zijn tegenstanders uit de Formule 1 in het debat rondom Andretti.

Als het aankomt op de toetreding van Andretti als nieuw F1-team, staan de FIA en de Formule 1 lijnrecht tegenover elkaar. Vanaf het allereerste moment is duidelijk geweest dat de FIA de Amerikanen er graag bij wil hebben, terwijl rechtenhouder Liberty Media alles op alles zet de entree van een elfde team tegen te houden. Zelfs nu de FIA officiële goedkeuring heeft gegeven, is de toetreding van Andretti nog lang niet gegarandeerd.

Ben Sulayem heeft een boekje opengedaan over hoe hij deze moeizame relatie heeft ervaren. De Emirati is pas twee jaar FIA-preses maar heeft het in die tijd erg zwaar gehad, vertelt hij. Niet in de laatste plaats door de dood van zijn zoon eerder dit jaar bij een auto-ongeluk. “Het was een helse tijd”, erkent Ben Sulayem. “Ik vroeg me echt af wat ik nou had gedaan zo erg aangevallen te worden in februari en maart. Dat gebeurde vanaf het moment dat ik de aanmelding voor nieuwe teams openzette. Zelfs toen mijn zoon overleed werd ik aangevallen, mishandeld en probeerden ze me te breken. Puur en alleen omdat ik de rest van de wereld uitnodigde.”

“Het was onnodig, onproductief en slecht voor de zaken”, vervolgt Ben Sulayem. “Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar uiteindelijk ben ik gekozen om voor de sport te zorgen. Er belandt geen geld in mijn zakken. We hebben geen aandeelhouders, geen CEO’s die het geld verdelen, en dus is mijn missie anders dan die van hen. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden. We hebben een overeenkomst waarin staat dat er ruimte moet zijn voor twaalf teams. Om dan te zeggen: ‘Nee, jij mag er niet bij’… Ik ben hier voor de sport, zij kijken alleen maar naar geld. Maar als er zich een nieuwe, betrouwbare kandidaat bij ons meldt, gooi ik meteen weer de aanmeldingsprocedure open.”

Toch wil Ben Sulayem duidelijk maken dat er voor hem niets is veranderd. Hij blijft stug volhouden dat Andretti een plekje in de Formule 1 verdient. “Iedereen speelt zijn rol hierin en daar is geld natuurlijk belangrijk bij. Maar ik heb gewoon mijn werk gedaan, mijn taken vervuld. De FIA heeft alles goed uitgevoerd. We hebben gewacht, geduld gehad en de juiste vragen gesteld. Nu gaan we niet ineens van mening veranderen. Wij steunen Andretti omdat dat het juiste is te doen.”

