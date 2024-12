Hoe is het om de bijrijder en rallynavigator van Jos Verstappen te zijn? Renaud Jamoul vervult al twee jaar deze taak, en onthult hoe de samenwerking met Verstappen senior tot nu toe verloopt. “Voor mij is het belangrijkste aan hem dat Jos niet de man is die je op televisie ziet,” vertelt Jamoul.

Terwijl zoon Max Verstappen het ene na het andere succes beleeft in de Formule 1, breekt vader Jos Verstappen steeds meer door in de rallysport. Verstappens bijrijder Renaud Jamoul vertelt hoe de rallycoureur steeds meer deze unieke tak van de autosport in de vingers begint te krijgen, en zelfs al meedoet met de rallytop in België. Jamoul prijst daarbij vooral Verstappens toewijding aan zijn nieuwe carrière.

LEES OOK: Het grote Jos Verstappen-interview (slot): ‘Liever met rallysport bezig dan dat ik F1-kalender nareis’

“Het weekend voor (de Spa-rally, red.) was het Formule 1 in Vegas”, herinnert Jamoul zich als voorbeeld van Verstappens toewijding, tegenover DirtFish. “Hij zou naar Vegas gaan. En toen zei hij tegen me: ‘Ik ga niet naar Vegas, want ik wil Spa heel goed voorbereiden. Ik weet dat als ik naar Vegas ga, ik een jetlag zal hebben. En dan wordt Max waarschijnlijk wereldkampioen. Dus dan hebben we een feestje en als ik dan terug ben in Europa, ben ik kapot en niet fit voor de race.’”

Max Verstappen won inderdaad zijn vierde wereldtitel in Las Vegas. De keuze van Jos Verstappen om daar niet bij te zijn, betaalde zich uit. De Limburger won de Spa Rally, zijn derde overwinning in het Belgian Rally Championship (BRC). Volgend seizoen wil Verstappen voor de winst in datzelfde kampioenschap gaan, en hij kan daarbij weer rekenen op de hulp van bijrijder Jamoul.

Gentleman

De Belg zegt de samenwerking met de ‘directe’ Verstappen erg te waarderen. “Voor mij is het belangrijkste aan hem dat Jos niet de man is die je op televisie ziet,” vertelt Jamoul. “De Formule 1-media hebben van hem zo’n slechterik gemaakt. Maar dat is hij niet. Hij is echt een leuke coureur om mee te werken. En hij is echt aardig tegen de mensen om ons heen. Tegen mij is hij zo’n echte gentleman. Hij denkt altijd aan mijn zoon en brengt hem cadeautjes.”

LEES OOK: Verstappen onthult hoe hij de Formule 1 en zijn privéleven gescheiden houdt

Daarnaast prijst de rallynavigator de toewijding en de directheid van Verstappen. “Hij was altijd zo toegewijd aan zijn zoon”, vervolgt Jamoul. “Hij wil altijd het beste, dus het maakt hem niet uit hoe je dat krijgt. En hij is eerlijk. Dat is misschien een beetje anders dan de mensen in de Formule 1. Als hij je niet mag, zegt hij dat recht in je ogen. Niet veel mensen kunnen daarmee omgaan, maar hij is recht door zee en eerlijk.” Het volgende Belgische rallyseizoen gaat in februari 2025 van start.

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)