Het racepak waarin Max Verstappen de Grand Prix van Canada won, zal worden geveild. De opbrengsten gaan naar een liefdadigheidsdoel.

Verstappen droeg het pak toen hij de Grand Prix van Canada won afgelopen zondag. Daarmee kwam hij op 41 overwinningen en evenaarde hij het aantal overwinningen van Ayrton Senna. Ook was het de honderdste overwinning van zijn team Red Bull Racing. Het pak zal worden gesigneerd door Verstappen. Daarnaast krijgt de hoogste bieder ook een speciale meet&greet met Verstappen in de fabriek van Red Bull.

De veiling is onderdeel van het Wings for Life liefdadigheidsprogramma van Red Bull. Het programma is gericht op het vinden van behandelingen voor ruggenmergletsel. Dit letsel kan leiden tot verlamming en ernstige spierproblemen. De volledige opbrengst van de veiling zal aan dit goede doel gedoneerd worden.

De veiling duurt tot 4 juli. Gegadigden moeten wel bereid zijn een aardig bedrag neer te leggen: op het moment van schrijven staat het hoogste bod al op ruim negenduizend euro.