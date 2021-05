Doet-ie-’t of doet-ie-‘t-niet-meer, dat is de vraag wat betreft de versnellingsbak van Charles Leclerc. De Monegask veroverde in zijn thuisrace de poleposition maar crashte in de slotseconden. Mocht de bak vervangen moeten worden, start Max Verstappen vooraan op zondag. Ferrari-baas Mattia Binotto houdt de adem in.

Leclerc raakte de muur bij het insturen van de tweede zwembad-chicane waarna de ophanging afbrak en de stuurloze Ferrari zich in de vangrail boorde. Een flinke tik voor de auto en ook de versnellingsbak aan de achterkant leek een optater te krijgen. Als deze kapot is, betekent dat een gridstraf voor Leclerc. En dus de eerste startplek voor Verstappen die de kwalificatie achter Leclerc eindigde, mede omdat hij zijn ultieme ronde moest afbreken.

Het zal nog even duren voordat de volledige diagnose gesteld wordt, aldus teambaas Binotto, maar de eerste checks brachten geen zware schade aan het licht. Morgen wordt er definitief een knoop doorgehakt. “Maar we zullen niet gokken. Na zo’n kwalificatie is het voor ons het belangrijkst om de maximale punten te halen voor het kampioenschap, daarvoor zullen we moeten finishen. Dus betrouwbaarheid is de sleutel, dat heeft prioriteit. Als er ook maar enige twijfel is, zullen we de versnellingsbak zeker vervangen.”

Het beeld deed wel pijn, gaf Binotto toe. De Ferrari van Leclerc in de muur terwijl het juist een feestelijk moment had moeten worden: de eerste poleposition sinds lange tijd. “Het is altijd jammer om een auto te crashen. We zijn teleurgesteld, ook als team. Niet alleen voor de crash maar omdat Charles mogelijk het nog beter had kunnen doen. Dat vinden we jammer.”

