Binotto hoopt er het beste van: ‘Nog moeilijker dan verwacht’

De hoogste baas heeft gesproken, Ferrari-ceo Louis Camilleri heeft alle verloven ingetrokken. In Maranello wordt er snoeihard doorgewerkt om Charles Leclerc en Sebastian Vettel in staat te stellen iets van het gezichtsverlies goed te maken. “We wisten dat het moeilijk zou worden maar het was erger dan verwacht”, schrijft geplaagd teambaas Mattia Binotto.

Het was een weekend om grotendeel snel te vergeten. Eerst was er de opening van zaken door Vettel rond de breuk tussen hem en Ferrari, een pr-ramp. Er was het grote indekken: “Wij zijn nog niet goed genoeg”. Eenmaal op de baan werd vervolgens al snel duidelijk dat Ferrari achter de feiten aanloopt. Het onverwachte lichtpuntje, dDe tweede plek van Charles Leclerc was niet genoeg om de problemen te maskeren. De SF1000 oogt impotent, in de kwalificatie kwamen Leclerc en Vettel er totaal niet aan te pas.

Door de vele uitvalbeurten en een sterk optreden slaagde Leclerc er in om een onverwachtse podiumplek te veroveren. Maar de beelden van een glibberende Vettel in de nota bene de openingsfase van de race gingen al snel viral: Kijk eens hoe slecht Ferrari zijn zaken voor elkaar heeft.

Binotto grijpt de GP van Steiermark aan om het geheel een positieve spin te geven. “De fabriek werkt op volle kracht om alle vragen die zijn ontstaan na de eerste race te beantwoorden. We wisten dat we een moeilijke start zouden hebben maar het was nog moeilijker dan we hadden verwacht. Daarom werken we voluit om al de eerste updates, die eigenlijk voor Hongarije bedoeld waren, komend weekend al te brengen.”

Voor Vettel is het in ieder geval een kans om zijn flater van zondag goed te maken. “Het is een rare seizoenstart, zo midden in de zomer. We maken ook kennis met een nieuw fenomeen: twee races op dezelfde baan binnen week. Voor mij betekent dat ook dat ik het beter kan doen dan afgelopen zondag.”, aldus de Duitser. Zijn teamgenoot Leclerc ziet er ook de voordelen van in. “Normaal gesproken kom je met de data van het jaar er voor naar de baan en breng je de vrijdag door om te begrijpen hoe de auto het doet.”

De Monegask ziet wel in dat het kunststukje van afgelopen weekend moeilijk te kopiëren valt. “De race was bijzonder en ik heb er veel plezier aan beleefd. We hadden het geluk aan onze zijde om op het podium te komen, het zal niet makkelijk zijn om hetzelfde te doen.” Binotto hoopt dat een nieuwe kans op de Red Bull Ring helpt de updates te analyseren en te begrijpen. “Dat was ook één van de redenen om ze hier al te brengen, dan kunnen we bevestigen of ze werken en of onze koers de juiste is.”

