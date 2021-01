Bottas: ‘Kritiek van mensen thuis voor de buis motiveert me alleen maar’

In het Engels heten ze keyboard warriors of armchair critics: een goede Nederlandse term is er niet voor, maar Valtteri Bottas laat zich in elk geval niet gek maken door roependen op social media of mensen die anderzijds thuis voor de buis kritiek op hem hebben. “Dat motiveert me alleen maar.”

“Dat soort mensen motiveren me zelfs behoorlijk”, vertelt hij Motorsport.com. “Ik heb namelijk wel geleerd om ervoor te zorgen dat zulke kritiek me niet raakt. Ik probeer dat soort negativiteit sowieso te vermijden”, zegt de Mercedes-coureur.

Dat hij bij Mercedes al jaren zijn meerdere in teamgenoot Lewis Hamilton moet erkennen en het de Brit meestal niet bijster lastig heeft gemaakt in de titelstrijd, is ongetwijfeld waarvoor zijn criticasters Bottas het meest afkraken. “Maar dat motiveert mij alleen maar om hun ongelijk te bewijzen.”

Bottas herhaalt daarbij dat hij niet snapt dat ‘mensen zich geroepen voelen anderen te bekritiseren’. Bovendien, zo haalt hij aan, onderschatten veel mensen volgens hem hoe moeilijk het is het tegen Hamilton op te nemen. “Hij is statistisch gezien immers de meest succesvolle Formule 1-coureur ooit.”

“Ik denk echter dat mensen die de sport echt begrijpen, die naar de details kijken en weten hoe het is om als coureur in die schoenen te staan, het wel begrijpen. Maar ja, zoals in elke sport heb je dus ook mensen die thuis op de bank zitten en dat onderschatten.”

