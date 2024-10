Afgelopen weekend heeft Valtteri Bottas zich gewaagd op onbekend terrein door voor het eerst aan de start van een wereldkampioenschap gravel te verschijnen. De gravelrace heeft plaatsgevonden in het Belgische Leuven. Bottas heeft vooraf aan de race aangegeven zenuwachtiger te zijn dan voor een F1-race.

Eerste deelname wereldkampioenschap gravel

Het is een stap buiten de comfortzone voor Bottas. Na een jaar van voorbereidingen heeft hij zijn debuut gemaakt in deze discipline. “Vorig jaar stelde ik mezelf het doel om me te kwalificeren, wat ik dit jaar in een race in Zuid-Afrika heb bereikt. Daarom ben ik hier, om deel te nemen en er met volle teugen van te genieten”, heeft de Fin verteld tegenover NOS voorafgaand aan de race. We kennen Bottas als een ambitieuze man, maar toch is hij realistisch gebleven over zijn prestaties in deze nieuwe sport. “Ik ben nerveuzer dan voor een F1-race. Mijn eerste doel is om te finishen. Daarnaast wil ik genieten van het publiek. Ik zal mezelf uitdagen en zien waar ik eindig.” Uiteindelijk is Bottas als 133e over de finish gekomen doordat hij vijf kilometer voor de finish een lekke band heeft gekregen die gerepareerd moest worden.

Een ontsnapping uit de F1-wereld

Bottas’ drukke Formule 1-schema biedt weinig ruimte voor andere activiteiten, maar hij grijpt elke kans om het onbekende terrein van de gravelwereld te verkennen. “Dat is het probleem. Ik heb natuurlijk niet zoveel tijd als de professionele wielrenners. Maar wanneer ik de kans krijg, doe ik mijn best.” Ook ziet Bottas de gravelraces als een welkome afleiding van het hectische leven in de Formule 1. “Voor mij is het een geweldige manier om even te ontsnappen. Het is compleet anders”, aldus Bottas.

