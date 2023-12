De Italiaan Flavio Briatore, voormalig teambaas van Het F1-team van Benetton, hoopt dat Ferrari volgend seizoen bijdraagt aan een competitiever wereldkampioenschap. “Ik hoop voor alle Italianen dat Ferrari op zijn minst mee kan doen, want het winnen van een wereldkampioenschap zal erg moeilijk blijven”, zegt hij. Briatore, zelf een Italiaan, is vol lof over Max Verstappen en Red Bull.

“Het team van Red Bull is extreem sterk en Max Verstappen doet niets verkeerd”, zo vertelt Briatore tegen het Italiaanse autosprint. “Hij is een buitengewone coureur. Max Verstappen is echt één met zijn auto, zeker als we bedenken dat Sergio Pérez dezelfde auto heeft. Je ziet echt het verschil met Verstappen, die buitengewone dingen doet.”

‘Ik hoop dat er volgend jaar meer spanning is’

Toch doet de dominantie van Verstappen afbreuk aan de aantrekkingskracht van de sport, meent Flavio Briatore, die bij Benetton de teambaas was in het debuutseizoen van Jos Verstappen. De Nederlander won afgelopen seizoen 19 van de 22 F1-races en werd voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen F1.

“Helaas heeft Max Verstappen het wereldkampioenschap een beetje verpest. Ik hoop dat er volgend jaar wat meer spanning is, want anders is het niet leuk meer. Maar Red Bull heeft een voorsprong die volgens mij op dit moment moeilijk ongedaan gemaakt kan worden.”

