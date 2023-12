Max Verstappen won 19 van de 22 races, Red Bull won als team zelfs op één na alle wedstrijden in het afgelopen jaar. Van een spannende titelstrijd was dan ook geen sprake. Toch gelooft Zak Brown (McLaren) dat het op korte termijn kan veranderen. “De F1 kan net zo competitief worden als Indycar”, klinkt het hoopvol.

De Amerikaan wijst er in gesprek met Motorsport Week fijntjes op de onderlinge verschillen áchter Verstappen en Red Bull. “Zelfs teams die negende en tiende werden bij de constructeurs (Alfa Romeo en Haas, red.) waren soms in staat om Q3 te halen tijdens een kwalificatiesessie.” Dat zegt volgens hem wat. “Het is een teken dat F1, net als IndyCar, echt wel competitief kan en zal zijn.”

Het is voor Brown genoeg om te geloven in een spanning zoals je die ziet in IndyCar. Die raceklasse kende in 2023 zeven verschillende winnaars, actief voor vier verschillende teams. “Hoewel het kampioenschap vast zal gaan tussen de grote namen, zullen meerdere coureurs wedstrijden kunnen gaan winnen op termijn. Net zoals dat het geval is in IndyCar.”

Hij vervolgt: “En zonder Max Verstappen was het kampioenschap ook heel anders verlopen, als je kijkt naar hoeveel verschillende coureurs op het podium hebben gestaan en achter hem als tweede eindigden.”

