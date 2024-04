McLaren-coureur Lando Norris heeft zaterdag tijdens Koningsdag in Amsterdam een blessure aan zijn gezicht opgelopen. De Brit vierde feest op een boot op de Amsterdamse grachten. Wat er exact is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk, maar op social media circuleren foto’s van Norris met verwondingen aan zijn neus.

In een weekend zonder Formule 1-race vierde Norris Koningsdag in Amsterdam, onder andere samen met dj Martin Garrix met wie hij bevriend is. Vorige week werd Norris nog verdienstelijk tweede achter Max Verstappen bij de Grand Prix van China. In de WK-stand staat hij momenteel vijfde. Komend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. De ernst van de opgelopen kwetsuur lijkt mee te vallen en beperkt tot een stevige snee. Zie foto onder.

Lando Norris has injured his nose partying during the Netherlands’ King’s Day celebrations today 😬



Speedy recovery Lando! pic.twitter.com/AVy1eMpCZb — Formula God (@formula1god) April 27, 2024

