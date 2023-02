McLaren CEO Zak Brown zou eerder deze maand een bezoek gebracht aan Red Bull Powertrains, de motorendivisie van Red Bull. Volgens de Engelse krant The Independent zou bij dat bezoek zijn gesproken over een mogelijke samenwerking.

McLaren haalt zijn krachtbronnen op het moment bij Mercedes, na eerdere avonturen met Honda (2015-2017) en Renault (2018-2020). In dat laatste jaar met de Franse motorbouwer werd McLaren derde in het constructeurskampioenschap, maar in 2021 keerde het team toch weer terug naar Mercedes. Die motorproducent leverde tussen 1995 en 2014 al uiterst succesvol krachtbronnen aan de stal uit Woking.

Video: McLaren doet schimmig over vloer MCL60

De hernieuwde samenwerking resulteerde in de afgelopen twee seizoenen in een vierde en vijfde plaats in het kampioenschap. Om hogerop te komen zal McLaren een flinke stap moeten zetten. Of dat met Mercedes (dat ook Aston Martin en Williams als klanten heeft) mogelijk is, is de vraag. Vanaf 2026 wordt echter een nieuw reglement van kracht en dat biedt mogelijkheden. Zes motorproducenten (Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Alpine, Honda en Audi) hebben zich daarvoor aangemeld en dus kan er nog flink wat met krachtbronnen worden geschoven.

Red Bull bevestigt bezoek Brown

Een woordvoerder van Red Bull heeft het bezoek van Brown tegenover The Independent bevestigd. Maar over de inhoud is logischerwijs niets naar buiten gebracht. Brown zal echter niet bij de motorendivisie van Red Bull zijn geweest voor een kop koffie. Het team van Max Verstappen wordt zoals bekend nu nog ondersteund door Honda, maar heeft vanaf 2026 met Ford een nieuwe motorpartner aan de haak geslagen. Mogelijk dat die combinatie een interessante is voor Brown. Tijdens de presentatie van de MCL60 liet hij al weten dat zijn team ‘heel langzaam’ de mogelijkheden voor na 2025 aan het onderzoeken is.