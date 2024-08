McLaren-CEO Zak Brown haalt wederom hard uit naar Red Bull-teambaas Christian Horner. De Amerikaan neemt het de Brit nog steeds kwalijk dat zijn team nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor hun overschrijding van het budgetplafond in 2021. Brown maakt het niet uit dat hij zich daarmee niet populair maakt in de paddock.

Het is niet de eerste keer dat Brown Horner verbaal aanvalt. Zo noemde de Amerikaan de Oostenrijkse renstal eerder al een ‘toxische omgeving’ en beschuldigde hij het team ervan dat ze de agressieve rijstijl van Verstappen zouden toejuichen.

LEES OOK: Zak Brown beschuldigt Red Bull-management: ‘Juichen gedrag van Verstappen toe’

In een nieuw interview met BBC Sport haalt Brown wederom uit naar Horner. “Ik ken Christian al zo’n 25, 30 jaar. We raceten tegen elkaar. Ik zou zeggen dat we het altijd goed met elkaar konden vinden”, begon Brown.

Van die vriendschap lijkt tegenwoordig niet veel meer over. Brown neemt het Red Bull namelijk nog steeds zeer kwalijk dat ze nooit verantwoordelijkheid hebben genomen voor het overschrijden van het budgetplafond. “Ik geloof in je hand opsteken als je iets fout doet. Het kostenplafond, de excuses daarachter, ik heb nooit echt een ‘we hadden het gewoon fout’ gehoord. Ik hoorde het niet nemen van verantwoordelijkheid. Dat raakt de integriteit en de kern van de sport.”

LEES OOK: Brown haalt opnieuw uit naar Horner: ‘Ze zijn bang voor Max Verstappen’

“Voor mij is het niet persoonlijk. Het is het beschermen van onze sport”, vervolgt de Amerikaan. “En als ik dingen zie die niet in overeenstemming zijn met onze waarden, dan zal ik me erover uitspreken. Het is belangrijk dat mensen begrijpen waar we vandaan komen.”

Brown hoeft niet met iedereen bevriend te zijn

Brown geeft gelijk aan er vrede mee te hebben als hij zich door zijn controversiële uitspraken niet al te populair maakt in de paddock. “Ik realiseer me dat dat niet altijd populair zal zijn, of dat ik niet vrienden zal maken met iedereen in de pitstraat. Zolang ik maar vrienden ben met McLaren, onze fans, onze partners. Dat is het belangrijkste voor mij”, sluit Brown af.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!