McLaren-CEO Zak Brown legt uit hoe hij het imago van het Britse team totaal heeft veranderd. De Amerikaan wilde graag het merk verjongen en vrolijker maken, toen hij in 2016 de mantel overnam van Ron Dennis. Hoewel Brown succesvol is met de transformatie van het team, durft hij zich nog lang niet te vergelijken met de Britse Dennis.

Ron Dennis was tussen 1981 en 2009 teambaas van McLaren, en won zeven constructeurstitels met het Britse team. Onder de leiding van Dennis kwam McLaren bekend te staan als een gestroomlijnd en efficiënt merk. De Brit vertrok eind 2016 bij het team. Opvolger Zak Brown besloot om de livery van de McLarens weer papaja te maken, en het team een hele nieuwe identiteit aan te meten.

“De kleur papaja is een merk geworden”, vertelt Brown aan Auto, Motor und Sport. “Als ik het vergelijk met Star Wars, dan speelt McLaren al heel lang de rol van Darth Vader. Donker, koud, angstaanjagend. We proberen nu een beetje op Skywalker te lijken. Veel positieve energie, kleurrijk, jong.”

Grote drie

Brown zijn transformatie van McLaren betaalt zich niet alleen uit in een ander imago voor het team, waarbij de jonge coureurs Lando Norris en Oscar Piastri een sleutelrol spelen, maar ook in de eerste constructeurstitel in zesentwintig jaar tijd. Toch wil Brown zichzelf niet vergelijken met Dennis. “Ik zou mezelf nooit met Ron Dennis vergelijken, want voor mij is hij een van de drie grootste legendes van de autosport, naast Enzo Ferrari en Bernie Ecclestone”, aldus de Amerikaan.

“Zij hebben gecreëerd wat de Formule 1 vandaag de dag is. Ik zou graag op die lijst staan, maar ik zou mezelf er vandaag de dag nooit op durven zetten”, vervolgt Brown, die dienst doet als CEO van McLaren. “Ik heb zes races gewonnen met McLaren. Ron had dat alleen al in titels. Maar ik voel me nu al de aanvoerder van een ongelooflijk team dat het succes dat McLaren jarenlang in de sport heeft gehad, wil waarmaken.”

