McLaren krijgt nog voordat het 2025-seizoen is begonnen de favorietenrol aangewezen. De Britse renstal had vorig seizoen al de sterkste bolide op de grid, waardoor Lando Norris een gooi kon doen naar de coureurstitel. Of McLaren dit jaar de Brit weer zal steunen in zijn jacht, is nog afwachten. Ook Oscar Piastri wil namelijk graag meestrijden om de titel. McLaren-CEO Zak Brown is in ieder geval niet bang dat een eventuele titelstrijd tussen de twee tot spanningen zal leiden.

McLaren won in 2024 het constructeurskampioenschap, doordat de MCL38, in tegenstelling tot de RB20, de sterkste bolide op de grid was. Lando Norris kon hierdoor zelfs nog een gooi naar de wereldtitel bij de coureurs doen. Max Verstappen was echter een maatje te groot voor de Brit. McLaren probeerde de coureur nog wel te helpen in zijn titelstrijd, door onder andere tijdens de sprintrace in São Paulo teamorders te geven.

Nu McLaren er echter wel in geslaagd is om het constructeurskampioenschap binnen te halen, is de verwachting dat er vaker teamorders voor Norris en Piastri voor de deur staan. McLaren-CEO Zak Brown is echter niet bang dat er hierdoor spanningen ontstaan tussen de twee coureurs. “Ik maak me geen zorgen, maar ik ben me ervan bewust dat zoiets kan gebeuren als je niet voorzichtig bent”, aldus de Amerikaan, tegen Auto, Motor und Sport.

‘Twee leeuwen in een kooi’

Brown geeft toe dat er in de geschiedenis van de Formule 1 wel vaker strijd was tussen teamgenoten. “Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden. Piquet tegen Mansell, Hamilton tegen Rosberg”, vervolgt de CEO. “Veel hangt af van de persoonlijkheden van de coureurs. We hebben het geluk dat we twee leeuwen in de kooi hebben, maar ze kunnen het goed met elkaar vinden.”

McLarens tactiek om Norris en Piastri goed te laten samenwerken is om zo transparent mogelijk te zijn. “Als er een storm dreigt, proberen we die in te dammen voordat hij in kracht toeneemt”, aldus Brown. “Daarom betrekken we onze coureurs altijd samen bij onze marketingactiviteiten, spelen we samen golf en gaan we ’s avonds samen uit eten. Dat helpt ons om met moeilijke situaties om te gaan. Ik ben er vrij zeker van dat we dit in de toekomst ook aankunnen.”

