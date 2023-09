FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer Spaanse rancune en lof voor Pérez tijdens de Grand Prix van Italië.

TV Azteca

Sergio Pérez reed een bijzonder goede race in Monza, en dat levert hem veel lof vanuit de Mexicaanse pers op. De Red Bull-coureur heeft een wat wisselende periode achter de rug, wat des te meer uitvergroot wordt doordat Max Verstappen de ene zege na de andere opeist. Maar volgens TV Azteca zagen we in Monza de beste versie van Pérez. “Als een coureur zijn auto tot het uiterste drijft, dan betekent dat dat hij zich comfortabel genoeg voelt om die risico’s te nemen zonder het resultaat in gevaar te brengen. Checo Perez was die coureur in Italië. Er waren erg gevaarlijke momenten, maar het belangrijkste is dat hij er vertrouwen in had om ze uit te voeren. Zijn tweede plaats smaakt naar stabiliteit. Alles wijst erop dat de beste versie van de tapatío nog moet komen.”

“Als Checo Pérez tweede staat in het kampioenschap, dan is dat omdat hij dat verdient”, vervolgt de staatsomroep. “Het is omdat hij beter heeft gepresteerd dan de rest van de coureurs die niet Max Verstappen heten. In Monza maakte de coureur uit Guadalajara inhaalmanoeuvres van de hoogste moeilijkheidsgraad, maakte hij praktisch geen fouten en legde hij iedereen het zwijgen op die zei dat hij niet het niveau van Red Bull haalt. Checo is vandaag de enige coureur die overeind is gebleven naast Max Verstappen. Noch Daniel Ricciardo, noch Alex Albon, noch Pierre Gasly konden de druk weerstaan. De Mexicaan wel.”

Marca

De derde plek was voor polesitter Carlos Sainz, die daarmee zijn eerste podium van het jaar behaalde. Zijn prestatie wordt bejubeld door het Spaanse Marca, dat het ‘een gouden podium’ noemt. Toch valt er vooral ook de nodige rancune richting Ferrari en Charles Leclerc te lezen. “Het wonder van Sainz was dat hij bij de start de leiding vast wist te houden. Verstappen kwam in zijn DRS te zitten, en had opvallend genoeg geen last van de andere Ferrari, die van Charles Leclerc, die mysterieus ver weg was. Door een pitstop kwam Carlos weer aan de leiding, maar een adempauze was hem niet gegund. Leclerc zette de aanval meteen weer in. Carlos reed weg en liet de Monegask zo ver achter zich, dat hij zonder de DRS van zijn teamgenoot ten prooi viel aan Sergio Pérez.”

“Sainz op zijn beurt hield Checo zo lang mogelijk van zich af, met een masterclass in verdedigden dat hem de titel ‘driver of the day’ opleverde. Charles wilde Checo niet aanvallen, maar wel Carlos, waardoor het podium van nummer 55 nog in gevaar kwam. Ferrari liet deze poppenkast tien rondes lang doorgaan. Charles, die reed met de instellingen die hij had afgekeken van Carlos, moest uiteindelijk knielen voor een geïnspireerde en zelfverzekerde Sainz, die nooit van plan was om dit podium los te laten.”

Gazzetta dello Sport

Dan nog even naar gastland Italië. De Tifosi hebben dit jaar niet veel gehad om voor te juichen als het op Ferrari aankwam. De druk lag er dus extra op om voor het thuispubliek goed te presteren. Sainz maakte dat op zaterdag al waar door pole position te veroveren, maar het team temperde meteen al de verwachtingen voor zondag. Ook de Gazzetta dello Sport erkent dat: “een podiumplek was het maximale”, schrijft de krant.

“Vandaag stond Max op het rechte stuk tegenover een zeer snelle Ferrari, maar hij kon op het juiste moment wachten en de aanval inzetten zodra de banden van een geweldige Carlos Sainz begonnen te slijten. Het was bekend dat het een kwestie van wachten zou zijn. De Red Bull wachtte tot de Cavallino begon te hinken en zodra hij binnen bereik was, haalde hij hem neer. 15 ronden waren genoeg en daar eindigde de race praktisch. Achter hem was het slechts een strijd om podiumplaatsen. Sainz, auteur van een geweldig weekend, verdedigde zich zo goed als hij kon tegen Sergio Perez en vervolgens tegen Charles Leclerc, die hem de laatste vijf rondes nog gek maakte. De Monegask wilde dat podium dat hij goed kent, ondergedompeld in de menigte van Ferraristi. Maar Carlos wilde het ook en uiteindelijk is een podium dit weekend voor de Spanjaard een eerlijke beloning.

