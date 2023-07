FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer teleurstelling in Engeland, vreugde in Australië en een fiasco voor Alpine in de Grand Prix van Hongarije.

The Independent

Lando Norris wist in Boedapest zijn tweede podium op rij te behalen, maar de aandacht van de Britse pers gaat vooral uit naar zijn landgenoot. Lewis Hamilton startte vanaf pole position maar werd meteen bij de start al teruggestuurd naar de vierde plaats. Die vierde plek was ook de positie waarop Hamilton de race afsloot. Al met al geen slecht resultaat, maar bepaald niet waar Hamilton op gehoopt had met zijn pole position. Dat blijkt ook uit hoe The Independent over de race schrijft.

“Hamilton, die voor het eerst de voorste rij met Max Verstappen deelde sinds hem zijn achtste wereldtitel ontzegd werd in de woestijn, kon niets doen om een doormars van Verstappen te voorkomen. Verstappen dwong hem de buitenbocht in te gaan, waardoor Hamilton nog twee extra posities verloor, eerst aan Piastri waarna ook Norris zich erlangs dwong. Terwijl Verstappen deed wat Verstappen doet en een perfecte race reed, zocht Hamilton wanhopig naar snelheid. Hij vroeg zich zelfs af of zijn team de motor niet langzamer maakte. Eerlijk is eerlijk: Hamilton wist Pérez lang achter zich te houden voordat de Red Bull-coureur hem ook passeerde.”

L’Equipe

Hoe teleurgesteld Hamilton ook was, het kan altijd erger. De race van Alpine strandde al in de eerste bocht door een crash die beide auto’s uitschakelde. Zhou Guanyu remde te laat en botste op Daniel Ricciardo, die vervolgens weer op Esteban Ocon botste. Ocon zette de keten voort door teamgenoot Pierre Gasly te raken, waarbij Ocon zelf de lucht in vloog en beide auto’s kapot scheurden. Het is de tweede race op rij en de derde dit jaar waarbij geen van beide Alpines de finish weet te bereiken. De kop van de Franse sportkrant L’Equipe laat er dan ook geen twijfel over bestaan: “Opnieuw een fiasco in Hongarije”.

“Als je slecht bewapend ten strijde trekt, is je eerste schermutseling meestal fataal. Alpine heeft een zeer, zeer hoge prijs betaald voor de mislukkingen in de kwalificatie op zaterdag. De twee Alpines, die terugkeerden naar de pits, waren te beschadigd om opnieuw te vertrekken. Neerslachtig projecteerden de twee Franse coureurs zich snel op Spa-Francorchamps, de laatste etappe voor de zomerstop.”

News.com

Het was een spannende race voor de Australische fans. Oscar Piastri liet in de kwalificatie zien dat een toppositie mogelijk was. Verderop in de rangorde maakte Daniel Ricciardo zijn veelbesproken terugkeer als vervanger van Nyck de Vries. Beide coureurs behaalden een prima resultaat, al was het wel een kwestie van ‘er had misschien meer ingezeten’. Ricciardo werd door de crash aan het begin teruggezet naar achteren en vocht zich terug naar zijn startpositie, en Piastri moest zich gewonnen geven aan Sergio Pérez en Hamilton om als vijfde te eindigen.

“Het was weer een situatie van ‘so close, yet so far’ voor Piastri”, schrijft het Australische News.com. “Piastri had een geweldige start en sloop langs Hamilton en Norris om zichzelf een kans op het podium te geven. Maar zijn hoop werd vernietigd door een undercut van Norris. Het meest pijnlijke voor Piastri is dat deze dubieuze strategie van McLaren uiteindelijk bleek te werken. Ricciardo bewees intussen dat hij het nog steeds in zich heeft om in de Formule 1 mee te doen. De herboren Aussie herstelde van een ramp aan het begin en keerde terug op zijn startpositie. Het zag er lange tijd slecht uit voor Ricciardo, maar hij wist zijn mediumbanden een geweldige veertig ronden in leven te houden en uiteindelijk voor zijn teamgenoot te finishen.”

La Gazzetta dello Sport

Waar McLaren schitterde, was het een grotendeels onzichtbare race voor Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz werden respectievelijk zevende en achtste en konden geen enkel moment echt een dreiging vormen voor hun concurrenten. Het is in de Italiaanse media niet onopgemerkt gebleven. Corriere dello Sport kopt met ‘De Ferrari’s zijn slecht’ en ‘De Leclerc-nachtmerrie’, en La Gazzetta dello Sport heeft ook weinig positiefs te zeggen.

“Voor Maranello was het een weekend ver verwijderd van wat op papier goede verwachtingen waren. Het is het bewijs dat de crux nog niet is gevonden in het zoeken naar prestaties en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast kwamen er in de race fouten bij die zwaar wogen, bij de pitstop en in de pitlane. Leclerc had tijdens zijn pitstop problemen met de linksachter. Voor de Monegask was het een rampzalige terugkeer op het circuit als 11e achter Sainz en Stroll. Vervolgens kreeg hij een straf van vijf seconden voor te snel rijden in de pitlane bij zijn tweede stop. Opnieuw een pak slaag in de toch al moeilijke race van de Monegask.”

