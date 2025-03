Lando Norris pakte in Melbourne niet alleen zijn vijfde Grand Prix-zege, maar leidt nu ook voor het eerst in zijn F1-carrière het wereldkampioenschap. De zege van de Brit voert daarom ook niet heel verrassend de boventoon in de buitenlandse media, vooral in thuisland Groot-Brittannië. Daarnaast wordt ook de pijnlijke middag in Melbourne voor thuisheld Oscar Piastri benoemd, en staan de kranten stil bij de teleurstellende race van Ferrari.

“Het was een gekke race in Melbourne”, opent het Italiaanse La Gazzetta dello Sport het bal. De Italiaanse krant feliciteert Lando Norris met zijn eerste zege van het jaar. “Een uitstekend staaltje volwassenheid van de Engelsman, die de plotselinge terugkeer van de regen in de slotfase van de race de baas was toen zelfs zijn teamgenoot Piastri de fout inging.”

“Tweede werd de gebruikelijke Verstappen, auteur van een race van het hoogste niveau ondanks een Red Bull die qua prestaties ver onder de MCL39 ligt”, vervolgt La Gazzetta. “De Nederlander ging perfect om met het vochtige circuit en finishte minder dan een seconde achter de winnaar.” Het Italiaanse medium staat vervolgens ook nog even stil bij de debuutrace van landgenoot Andrea Kimi Antonelli, ‘echt een sprookjesdag’, en de teleurstellende Grand Prix voor ‘hun’ Ferrari, ‘zakte helemaal weg in de race.’

‘De salade van spijt en gemiste kansen’

Ook het Franse L’Équipe staat vooral stil bij de overwinning van Norris. “Hij gaf nooit op”, steekt het Franse medium van wal. “Lando Norris wist alle valkuilen te vermijden om zondag in Melbourne de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2025 te winnen. De Britse coureur had de beste eenzitter voor deze eerste ontmoeting van het seizoen en hij liet zijn kans niet door zijn vingers glippen.”

De knappe tweede plaats van Verstappen wordt maar kort door L’Équipe genoemd, terwijl het Franse medium wel uitgebreid stilstaat bij de teleurstellende race van Ferrari. “De salade van spijt en gemiste kansen zal te vinden zijn in de Ferrari-pits. De twee Scuderia-coureurs hadden een gouden kans om na de race een podiumplaats te bemachtigen, maar ze stopten een ronde te laat en verloren alles.”

‘Norris hield zenuwen in bedwang als een kampioen’

In Norris zijn thuisland Groot-Brittannië voert de zege van de Brit uiteraard de boventoon in de media. De Britten durven zelfs al een klein beetje van een titel voor hun landgenoot te dromen. “Er is nog een verschrikkelijk lange weg te gaan, maar op het laatste moment op een verraderlijk nat circuit en opgejaagd door Max Verstappen, hield Norris zijn zenuwen in bedwang als een kampioen”, schrijft The Guardian.

De Britse krant voorspelt dat de concurrentie van de McLarens een lastig seizoen tegemoet gaat. “Het tempo van McLaren suggereert dat zelfs hen inhalen dit seizoen wel eens een herculestaak zou kunnen zijn voor hun rivalen.”

‘De Australische vloek houdt aan’

In de Australische media staat ondertussen vooral het leed van thuisheld Oscar Piastri centraal. “De vloek houdt aan”, verwijst The Sydney Morning Herald naar de aanhoudende absentie van een Australische coureur op het podium. “De Australische F1-coureurs zijn vast onder een ladder doorgelopen, kruisten hun wegen met een zwarte kat of hebben een spiegel gebroken. Hoe anders kan Piastri’s negende plaats worden verklaard?”

De Australische krant houdt echter de hoop dat er nog andere zeges voor de thuisheld zullen komen, vooral omdat Norris ondanks alle valkuilen de openingsrace glansrijk won. “Dat alleen al zal wat van de pijn verzachten van een thuispodium, dat werd weggespoeld in een chaotische middag in Melbourne.”

Helaas voor de Australiërs kwam er tijdens de GP in Melbourne geen einde aan de aanhoudende vloek (Getty Images)

