Na afloop van de Grand Prix van Italië is Carlos Sainz beroofd van zijn peperdure horloge. De Ferrari-coureur werd buiten zijn hotel belaagd en overvallen, waarop de Spanjaard zelf de achtervolging inzette en de dieven wist te overmeesteren.

Het gebeurde allemaal op zondagavond. Na de race op Monza, waar Carlos Sainz begon vanaf pole position en eindigde als derde, keerde de Spanjaard terug naar zijn hotel in de stad Milaan. Bij het hotel stonden drie mannen hem op te wachten. Volgens berichten uit de Italiaanse media spraken de mannen Sainz aan en rukten ze zijn horloge van zijn pols. Met het horloge van een half miljoen euro op zak vluchtten ze vervolgens door de straten van Milaan, eerst met de auto en daarna te voet.

Hoe de dieven een auto-achtervolging met een professionele racer precies voor zich hadden gezien is een erg goede vraag. Sainz liet het er in ieder geval niet bij zitten en zette samen met zijn manager en enkele omstanders meteen de achtervolging in. De coureur wist persoonlijk de eerste dief te stoppen. De tweede werd door omstanders staande gehouden. Nummer drie kwam maar een paar meter verder voordat een ander lid van het Ferrari-team hem tegenhield. Niet veel later kwam de politie ook ter plaatse om de drie mannen in te rekenen. Sainz kreeg zijn horloge ook gewoon weer terug.

Het is het tweede jaar op rij dat een Ferrari-coureur is beroofd in Italië. Vorig jaar maakte Charles Leclerc hetzelfde mee na de race op Imola, toen ook hij bestolen werd van zijn horloge. Net als Sainz zette ook Leclerc toen persoonlijk de achtervolging in. Eerder moest ook Lando Norris het al ontgelden. De McLaren-coureur werd het slachtoffer van diefstal – opnieuw een horloge – na de finale van het EK voetbal in 2021.

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP