Een van de belangrijkste spelers op de huidige transfermarkt is Carlos Sainz – de Spanjaard werd voorafgaand aan het seizoen afgemonsterd door Ferrari. Inmiddels heeft hij zich kunnen bewijzen als een waardevolle coureur, maar een nieuw contract laat nog op zich wachten. In de paddock gaat er een gerucht dat Williams de laatste renstal is die interesse heeft getoond in Carlos Sainz.

Meerdere bronnen meldden dat het team van Carlos Sainz in gesprek is gegaan met Williams. De Britse renstal bevestigde onlangs dat Alexander Albon een nieuw contract heeft voor 2025, maar het tweede stoeltje ligt nog voor het grijpen. RACER vroeg teambaas James Vowles naar een mogelijke samenwerking met Sainz. “We praten met bepaalde coureurs, maar dat blijft natuurlijk strikt geheim”, reageerde hij.

Vowles kon wel beamen dat Sainz een goede aanwinst zou zijn voor Williams. “Hij is een geweldige coureur”, vervolgde de 44-jarige Brit. “Hij hoort al jarenlang bij de absolute top – in zijn jaren bij Toro Rosso was hij zelfs even snel als Max (Verstappen, red.) en bij McLaren kon hij zich meten met Lando Norris. Het zou dom zijn om hem niet te overwegen.”

Toekomst Williams

Over de werkelijke plannen van Williams kan Vowles maar weinig zeggen. “Over het algemeen investeer ik het liefst in jeugdige coureurs”, vertelde hij. “Daarnaast moeten we ook kijken wat het beste is voor het team. Daarom denk ik dat we de komende jaren moeten gaan vertrouwen op expertise. Williams gaat de komende tijd flink veranderen, dus dan is het fijn om een coureur aan boord te hebben die weet hoe het is om vooraan te rijden.”

Sainz past wat dat betreft wel in Williams’ plaatje – hij won al meerdere races met Ferrari en zit nu in zijn tiende seizoen in de Formule 1. Andere gegadigden voor Williams zijn – naast Logan Sargeant – Valtteri Bottas en Andrea Kimi Antonelli. Laatstgenoemde is een rookie in de Formule 2 en met zijn 17 jaar een behoorlijk jeugdige optie. Bottas zou zijn rentree kunnen maken bij het team uit Grove – hij brengt met zijn tien overwinningen genoeg ervaring met zich mee.

