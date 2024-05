Voor Charles Leclerc is de Grand Prix van Monaco niet alleen ‘het kroonjuweel’ van de Formule 1, maar ook een echte thuisrace. De Monegask hoopt in 2024 eindelijk eens te scoren in het prinsdom, al is het maar om de zogenaamde ‘Monaco-vloek’ te doorbreken. Voor de Ferrari-coureur is zijn thuisrace immers niet altijd een gelukkige aangelegenheid geweest.

“Monaco is heel speciaal voor mij”, zei hij in aanloop naar de race. “Het zijn nog steeds dezelfde straten waar mijn schoolbus ook overheen reed.” Over de Monaco-vloek, het bijgeloof dat hij nooit echt kan scoren in zijn thuisrace, wil Charles Leclerc maar weinig kwijt. “Het is voor mij tot nu toe niet de meest succesvolle race geweest”, gaf hij toe. “Maar ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar weer genoeg snelheid hebben om iets moois te laten zien.”

De laatste zes keer dat Charles Leclerc deelnaam aan zijn thuisrace, was er wel degelijk sprake van een soort Monaco-vloek. Slechts twee keer kwam hij daadwerkelijk over de finish, terwijl een podium tot nu toe uitbleef voor de Monegask. We blikken terug op alle pechgevallen die hem ten deel vielen.

2017: Problemen met de ophanging

In 2017 rijdt Charles Leclerc zijn eerste en enige seizoen in de Formule 2. In zijn thuisrace weet hij meteen poleposition te bemachtigen. Tijdens de sprintrace valt hij echter uit met problemen aan de elektronica van zijn PREMA. In de reguliere race zet Leclerc de ene snelste ronde na de andere neer en rijdt hij vrijwel de volledige race aan de leiding. Halverwege slaat het noodlot echter toe – de coureur wordt naar binnen geroepen vanwege een loszittende band. Een ronde later komt het oordeel over de radio: problemen met de ophanging. Einde van de race voor de gedoodverfde winnaar.

2018: Crash met Hartley

Een jaar later heeft Leclerc zijn debuut gemaakt met Sauber – hij is de vijfde Formule 1-coureur die onder de vlag van Monaco racet. De C37 is geen geweldige auto, dus is de winst ook absoluut geen optie. Toch weet de Monegask op de veertiende plek te kwalificeren, dus met een beetje geluk haalt hij wel wat punten op in het prinsdom. Uiteindelijk rijdt hij op de twaalfde plek als zijn remschijf er plotseling de brui aan geeft. Leclerc schiet op volle snelheid tegen Brendon Hartley aan, waarmee beide coureurs zijn uitgeschakeld – het tweede jaar op rij dat Leclerc zijn thuisrace niet uit kan rijden.

2019: Lekke band

Het is 2019 en inmiddels is Leclerc gepromoveerd naar Ferrari. In Q1 zet de Monegask meteen de zesde tijd neer. Dat is goed genoeg, redeneert het team: hun jongste coureur hoeft niet meer naar buiten. Dat bleek de verkeerde keuze, want al snel verbetert vrijwel iedereen zijn rondetijden. Teamgenoot Sebastian Vettel krijgt nog wel een kans en dat blijkt de doodsteek voor Leclerc: met een verbeterde tijd van de Duitser eindigt Leclerc op de zestiende plek in Q1 waardoor hij afvalt in de kwalificatie.

De race verloopt niet veel beter – in een poging zich naar voren te vechten raakt Leclerc de muur waardoor hij een lekke band oploopt. Terwijl hij verwoed probeert de pitstraat te bereiken wordt zijn band steeds zachter totdat hij uiteindelijk op een velg rijdt. Wonder boven wonder weet hij zijn auto terug naar de pitstraat te krijgen, maar de bodemplaat heeft dusdanig veel schade opgelopen dat hij een paar rondes later definitief naar binnen wordt gehaald om zijn race te staken.

Charles Leclerc kruipt met een lekke band naar de pitstraat (Motorsport Images)

2021: Kapotte aandrijfas

Door de coronacrisis werd er in 2020 geen race gehouden in Monaco en dus komt de volgende kans in 2021. Het wordt misschien wel de naarste thuisrace voor Charles Leclerc – de Monegask begint überhaupt niet aan de Grand Prix. Na een crash in de kwalificatie blijkt zijn huidige tijd goed genoeg om vanaf poleposition te mogen vertrekken. Echter, tijdens de formatieronde blijkt dat er een probleem is met zijn aandrijfas als gevolg van de crash een dag eerder. Er is geen tijd meer om de as te repareren en dus mag Leclerc de race vanaf de tribune gaan bekijken.

2022: Slechte pitstop

Ook in 2022 start Leclerc vanaf poleposition. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap en dus staat er veel op het spel. Ferrari kiest in de race voor een aparte strategie en roept hem naar binnen voor een pitstop. Dan ontstaat er verwarring: terwijl Leclerc al in de pitstraat rijdt, krijgt hij te horen dat hij toch geen stop moet maken. Het team is niet goed voorbereid en is nog bezig met een bandenwissel voor Carlos Sainz. De pitstop van Leclerc gaat tergend langzaam en hij komt op een onhandig moment naar buiten. Het kost hem zijn eerste podium in Monaco – Leclerc eindigt op P4, direct achter rivaal Max Verstappen.

2023: Gridstraf

Vorig jaar had Leclerc geen antwoord op de snelheid van Red Bull en een ontketende Fernando Alonso. De Monegask kwalificeerde direct achter zijn rivalen op P3. Echter, de FIA oordeelde dat hij Lando Norris in de weg had gezeten tijdens het zaterdagnummer – dat moest hij met een gridstraf van drie plaatsten bekopen. Ook in de race, die flink werd opgeschud door hevige regenval, kon Leclerc geen vuist meer maken tegen de competitie. Hij eindige de Grand Prix van Monaco op dezelfde plek waar hij begon: P6.

Charles Leclerc kreeg in 2023 een gridstraf te verduren die zijn kans op een podium verpestte (Motorsport Images)

