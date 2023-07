Red Bull-teambaas Christian Horner was uitermate gelukkig met de afloop van de Hongaarse Grand Prix. Uiteraard vanwege de dominate overwinning van Max Verstappen, maar zeker ook vanwege de sportieve revival van Sergio Pérez. “Deze race was een statement van Checo. Alsof hij wilde zeggen: schrijf me nog niet af.”

De positie van Pérez bij Red Bull staat al enige tijd ter discussie vanwege de teleurstellende prestataties van de laatste weken. In de paddock wordt openlijk gespeculeerd over zijn opvolging. De Mexicaan, die overigens nog een contract heeft tot en met het einde van 2024, leverde op de Hungaroring echter een sterke prestatie af. Dat vond ook Christian Horner: “Hij heeft agressief en gecontroleerd gereden. En ik heb mooie inhaalacties van hem gezien. Om van P9 naar het podium te rijden op dit circuit, dat is een sterke prestatie.”

Horner moest ook lachen om het radioverkeer na de race tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Verstappen vertelde overde radio dat de auto een genoegen was (‘lovely’) om te rijden. Horner: “Dat was iets wat Gianpiero graag wilde horen volgens mij. Hij vroeg het Max een paar keer: wat vond je van de auto? Want een dag eerder dacht Max daar nog heel anders over.”

Op zaterdag was de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull nog uiterst kritisch op de auto geweest, nadat hij de strijd om pole position met een verschil van 0,003 seconden had verloren van Lewis Hamilton. Verstappen klaagde vooral over balansproblemen.

Christian Horner hoopt momentum voort te zetten

In de race op zondag verliep echter alles voorspoedig. De overwinning van Verstappen betekende een record voor het team (twaalf zeges op rij) en podiumplaats nummer 250 in het bestaan van Red Bull Racing. “Het is ongelooflijk dat we het record van McLaren uit 1988 met Ayrton Senna, Alain Prost en de geweldige teambaas Ron Dennis hebben verbeterd”, zei Christian Horner meteen na afloop van de Hongaarse GP. “Ik had voor dit seizoen nooit gedacht dat dit mogelijk was. Het hele team mag enorm trots zijn op deze prestatie en hopelijk kunnen we het momentum voortzetten.”

De eerstvolgende race is komende zondag: de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.

