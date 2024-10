Franco Colapinto onthult wat zijn ‘Plan A’ is voor zijn verdere Formule 1-carrière. De Argentijn presteert tot nu toe goed in de Formule 1, en pakte zelfs tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn eerste WK-punten. Colapinto wordt daarom voor volgend jaar in verband gebracht met Sauber, maar de jonge coureur heeft zelf een ander plan in gedachten.

Colapinto maakte zijn Formule 1-debuut op Monza als vervanger van Logan Sargeant. De Argentijn heeft in drie races al bewezen dat hij op de grid thuishoort, maar moet toch volgend seizoen plaatsmaken voor Carlos Sainz. De Spanjaard komt namelijk in 2025 van Ferrari naar Williams over.

LEES OOK: Gaat Colapinto de sprong naar Sauber maken? ‘Ben daar niet mee bezig’

“Ik heb geen idee wat ik volgend jaar ga doen”, vertelt Colapinto over zijn nabije toekomst, aan Autosport. “Natuurlijk is het heel spannend dat James (Vowles, red.) me in de F1 wil houden, en iets waar ik dankbaar voor ben.” Williams-teambaas Vowles gaf eerder al aan in gesprek te zijn met Sauber om een stoeltje voor Colapinto te bemachtigen.

Plan A

Colapinto zelf onthult dat een eventuele overstap naar Sauber niet zijn ‘plan A’ is. “Ik wil bij Williams blijven, want ik hou van dit team en van hoe ze werken”, vertelt de Argentijnse coureur. “Zij zijn de eersten die me de kans hebben gegeven om in een F1-wagen te rijden. Ik zou het geweldig vinden om in de toekomst een kans te krijgen bij dit team.”

LEES OOK: Vowles waarschuwt concurrentie: ‘Mercedes bouwt uitstekende motor voor 2026’

De Argentijn vervolgt dat hij verder nog niet heel erg bezig is met zijn toekomst, en dat hij vooral hoopt dat zijn goede resultaten voor zich spreken. “Ik probeer mijn best te doen en me op mezelf te concentreren. De resultaten beginnen te komen en dat is heel positief, dus laten we kijken wat we de komende races kunnen doen. Ik denk dat er nog goede races voor ons in het verschiet liggen”, besluit Colapinto.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!