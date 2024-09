Franco Colapinto heeft in zijn jonge carrière in de Formule 1 al een flinke indruk gemaakt. Volgens teambaas James Vowles presteert Colapinto ver boven verwachtingen. Na de tweede race, is Colapinto erin geslaagd om punten te scoren, en sindsdien is de interesse in hem alleen maar gegroeid.

Een buitengewone prestatie

Vowles noemt de prestaties van Colapinto ‘absoluut uitzonderlijk.’ “Hij is met twee voeten de wereld van de Formule 1 ingesprongen en heeft sindsdien niets anders gedaan dan zwemmen”, aldus Vowles. Het feit dat Colapinto punten heeft weten te behalen in zijn tweede Grand Prix en slechts enkele seconden achter zijn teamgenoot Alex Abon is geëindigd, is volgens Vowles een buitengewone prestatie.

Prestaties ver boven verwachtingen

Een van de vragen die vaak gesteld wordt, is of Colapinto de verwachtingen heeft overtroffen. Vowles heeft dit bevestigd met zijn antwoord: “Ja, in die zin dat we wisten dat hij snel was, maar we hadden verwacht dat hij meer tijd nodig zou hebben om op snelheid te komen.” Vowles benadrukt de meest indrukwekkende kwaliteit van Colapinto: zijn kalmte onder druk. “Er is een enorme druk in de Formule 1 en de manier waarop hij daarmee omgaat, is bewonderenswaardig. Franco reed op een circuit waar hij nog nooit eerder heeft gereden, wat op zich al een enorme uitdaging is. Maar hij is ijzersterk gebleven onder druk.” Deze eigenschap toont aan dat Colapinto een coureur van hoog niveau is die goed kan omgaan met de uitdagingen van de sport.

