Een verrassing mag het niet genoemd worden: Max Verstappen is door zijn collega-coureurs op de grid verkozen tot de beste van 2023. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull, die afgelopen seizoen 19 van de 22 F1-races won en talloze records brak, bleef respectievelijk Lewis Hamilton en Fernando Alonso voor. Opvallend: Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez eindigde ‘slechts’ als tiende.

De jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door de Formule 1 zelf, werd door Verstappen ook in 2021 en 2022 gewonnen. Negentien van de 22 coureurs kozen voor Max Verstappen als de beste coureur in hun midden. Overigens namen Lewis Hamilton, Liam Lawson en Nyck de Vries niet deel aan de stemming. De F1-coureurs die wel deelnamen, brachten een geheime stem uit en mochten ook zichzelf kiezen. De deelnemers kozen een top-10, waarbij de nummer 1 25 punten kreeg en de nummer 10 één punt.

De top-10 van de stemming onder de F1-coureurs ziet er als volgt uit: Verstappen, Hamilton, Alonso, Norris, Leclerc, Sainz, Albon, Piastri, Gasly, Pérez.

