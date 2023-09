Klimaatverandering: we lullen er al veertig jaar over. Volgens Noël Ummels is er geen tijd meer om goede ideeën in politieke correctheid te smoren, zo schrijft hij in zijn column.

Lang geleden dachten fotograaf Peter van Egmond en ik grappig te zijn. Na de training van de Formule 1 zou ik de baan oversteken om bij wijze van LOL – toen nog niet zo’n ding – te doen alsof ik in paniek het ontketende veld op mij af zag komen. Lachen, zo’n foto. Waarop de Porsche Supercup daadwerkelijk kwam aanstormen en mij haast van de sokken reed.

Minstens zo onbezonnen toont Frans Timmermans zich nu. De Eurocommissaris Green Deal, wij zouden dat chef klimaat noemen, zet vol in op elektrisch. Synthetische brandstof, in EU-verband nipt overeind gehouden door Duitsland en zijn machtige autolobby, wordt politiek correct doodverklaard. Alsof je je tunnelvisie kunt permitteren, terwijl droogte en zondvloed elkaar in ijltempo opvolgen.

Ik steek mijn nek uit, ik weet er veel minder van dan onze wannabe-premier, maar als een door de mensheid veroorzaakte klimaatcrisis de planeet de adem beneemt, dan moet je je eigen reputatie op het spel durven zetten. Dus ja: ik ben vóór synthetische brandstof. Ik wijd er zelfs een heel stripverhaal aan om synthetische brandstof te promoten (lees Eppo). En dat is het wondermiddel waarmee de Formule 1 vanaf 2026 uitstootvrij gaat racen.

De Formule 1 is zo’n beetje de beste marketingmachine ooit, toch lukt het niet om voor het voetlicht te brengen dat het milieutechnisch baanbrekend bezig is. Zelfs het gros van de Formule 1-volgers weet amper van deze klimaatneutrale e-fuel, laat staan de buitenwacht. Geen wonder voor een sport die eerst als dodelijk en nu als vervuilend wordt geframed. Maar populisme boeit niet, wat zijn de feiten?

Feit is dat synthetische brandstof peperduur is om te ontwikkelen. Wat voor elke innovatie geldt: elektrische auto’s, de Lightyear op zonne-energie – breek me de bek niet open – en rijden op waterstof. Om met z’n allen elektrisch te rijden moet het netwerk een uitbreiding ondergaan die behalve kostbaar ook ingrijpend is, zodat je tegen stikstofgrenzen aanloopt.

Voor e-fuel voldoen de huidige tankstations, dus geen gedoe met infrastructuur. En voor wie het nog niet wist – ik noem geen namen, Frans Timmermans en Rob Jetten – synthetische brandstof is CO2-neutraal. Formule 1-baas Stefano Domenicali maakt zich boos over die fixatie op elektrisch rijden, dus ik bevind me in goed gezelschap. Dat kun je wel afserveren als belangenverstrengeling, maar Domenicali heeft kinderen en gunt die een fatsoenlijke toekomst. Formule 1-bazen zijn ook maar mensen.

De Formule 1 belooft geen exclusieve synthetische brandstof, maar kunstpeut die geschikt is voor iedereen. Dan hebben we het over anderhalf miljard auto’s wereldwijd. Nogmaals: klimaatneutraal. Tanken als vanouds, terwijl je de planeet een plezier doet. Nergens voor nodig om anderhalf miljard politiek incorrecte auto’s door de shredder te halen.

Maar dan moeten Timmermans, Jetten en alle hypocrieten en blindgangers in de klimaatdiscussie toegeven dat ze het fout hadden en de toekomst niet uitsluitend aan elektrisch rijden is. Ook ik vrees dat we de planeet onleefbaar maken, ten prooi aan rampen en oorlogen, maar juist daarom zeg ik: omhels de Formule 1, omhels synthetische brandstof.

Deze column van Noël Ummels verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine, editie 11 in 2023.