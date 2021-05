Mercedes was nagenoeg perfect dit weekend en daarmee heeft laten zien waarom het al jaren aan de top staat van de Formule 1. Onze columnist Sergej Sirotkin buigt zich over de Grand Prix van Portugal en ziet een verminderd zelfvertrouwen bij Valtteri Bottas, legt de moeilijkheid van de wind uit en waarom teams daar in de simulator lastig op in kunnen spelen.

In dit weekend hebben we kunnen zien waarom Mercedes zoveel heeft gewonnen. Ik denk overigens niet dat de auto zelf zoveel sneller was dan de Red Bull, al was Mercedes op dit circuit meer de gelijke dan op de vorige twee. Maar het zit ook in de benadering van het weekend, op de cruciale momenten maakten ze bij Mercedes geen fouten. Red Bull heeft daarentegen niet het maximale uit de auto gehaald, denk ik. Dat is nog een leermoment voor hen, dat kan je je niet veroorloven in zo’n titelrace.

Wie écht sneller was, is nog steeds niet te zeggen. Oké, Max Verstappen had dat geschrapte rondje in Q3, maar Lewis Hamilton had een superronde in Q2 die nóg sneller was. Verstappen had zich nog meer in het gevecht om de zege kunnen mengen, denk ik. Al had hij met een perfecte race waarschijnlijk alsnog niet gewonnen. En daarom is Hamilton zo sterk als hij is.

Aankomende week op het Circuit de Catalunya in Barcelona wordt het echt interessant. Het is bekend terrein voor iedereen. De teams weten weten alles van deze baan, dus hier zal ook duidelijk worden wie zijn auto het beste kent. En dan heb ik het niet alleen over rondetijd, maar ook kennis over de auto in het algemeen.

Waarom komt Valtteri Bottas niet voorbij Verstappen of andere concurrenten?

Het is moeilijk te raden waar het door komt. Ik zou niet het persoonlijke benadrukken: een coureur benadert elk gevecht op dezelfde manier en het maakt niet uit met wie het is. Van buitenaf gezien, zou ik zeggen dat Bottas wat zelfvertrouwen mist in vergelijking met Hamilton en Verstappen. In een gevecht heb je altijd factoren in je achterhoofd. Het kost ten eerste tijd. Niet alleen omdat je aan het aanvallen of verdedigen bent maar ook omdat je meer van je banden vraagt, op de langere termijn verliezen die daardoor hun levensduur.

Daarom moet je in een race altijd prioriteiten stellen: moet je je positie verdedigen of aan de langere termijn denken? Misschien dat Bottas wat teveel op safe speelt, hoopt hij later in de race alsnog toe te slaan. Hij heeft niet die knife-edge benadering, óf er vol ingaan óf conservatief zijn als het moet. Het hangt er altijd een beetje tussenin bij hem. Verstappen en Hamilton kennen veel minder twijfel. Zij kunnen een gevecht aangaan zonder hun banden op te roken, maar ook conservatief zijn en een gevecht uit de weg gaan als dat nodig is om later alsnog toe te slaan.

Hoe groot is de auto van wind op de auto’s? Daar ging het veel over in Portugal…

F1-auto’s zijn aerodynamisch gezien de meest effectieve en geavanceerde auto’s van de wereld. Tegenwind geeft meer drag (luchtweerstand) en downforce en dus minder snelheid, wind van achteren heeft tegenovergestelde effect. Als op een heuvelachtige baan een stabiele wind staat, kun je je er als coureur op instellen. De hoek van de auto ten opzichte van de wind verandert uiteraard in bochten, maar zolang de wind steeds hetzelfde is, kan je uitproberen hoe je je aero daar maximaal laat werken.

Lastig wordt het als de wind afwisselt, als hij aantrekt of stilvalt zoals dit weekend. Bijvoorbeeld bij het aanremmen en insturen, dan kan de wind het gedrag van de auto enorm veranderen. Een coureur voelt dat meteen, maar het is wel een uitdaging. Het is moeilijk te managen. Zeker als je ook nog eens in de ‘vuile lucht’ van een auto voor je rijdt.

Rudy van Buren in de simulator van het McLaren F1 team. Foto: Motorsport Images

Is de wind na te bootsen?

Achter de schermen heeft de simulator hierin een interessante rol gespeeld. De gripniveaus kun je algemeen instellen maar het is de vraag waar het gripverlies in Portugal precies vandaan kwam. Het is moeilijk na te bootsen wat er precies met de banden gebeurt. Je ziet dat bij veel nieuwe circuits: het asfalt is vaak gladder dan het ruwere asfalt van de old skool circuits. De achterbanden hebben het altijd zwaar, daar staat de grootste kracht op waarmee de balans van de auto ook continu verandert. Dat zag je duidelijk in de laatste bocht van Portimão, daar had iedereen het aan het einde van de snelle ronde moeilijk.

Je kan allemaal data invoeren in de simulator, maar het hele bandenmodel recreëren en daarmee het gedrag van de auto en de verandering in balans, is ontzettend moeilijk. Ik heb de simulators van Mercedes, Ferrari en Red Bull nooit geprobeerd. Die ik wel heb gereden, konden al heel veel situaties reproduceren, maar dit is wel een ander niveau.

Er waren in Portimão zoveel externe factoren die van invloed waren op het gedrag van de banden, dat ik die data ook niet blind zou kunnen vertrouwen, denk ik. Maar wellicht heeft de gene met de beste simulator wel gewonnen dit weekend.