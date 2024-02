Kun je als Red Bull Racing een nog betere auto produceren dan de voorganger die 21 van de 22 Grands Prix won afgelopen seizoen en moet de concurrentie dus de borst natmaken? Ja, zo hoopt Adrian Newey. “We hebben de auto op alle fronten proberen te verbeteren.”

De Chief Technical Officer, verantwoordelijk voor alle succesbolides van Red Bull, vertelde dat donderdag tijdens de presentatie van de RB20 in Milton Keynes. Met deze wagen gaat Max Verstappen in 2024 op jacht naar zijn vierde wereldtitel. “Altijd blijven pushen”, aldus Newey over de mindset bij Red Bull met het oog om de recordauto RB19 te overtreffen.

Volgens Newey is de auto een evolutie van de auto van vorig jaar en dat bleek ook uit het ontwerp dat op sommige vlakken anders is. “De RB20 is mechanisch en aerodynamisch beter geworden”, vertelt de Engelse topontwerper. “Of het voldoende is om de concurrentie voor te blijven, weten we natuurlijk niet. Misschien heeft een ander team een nog wel grotere stap gezet. Maar we hebben er vertrouwen in.”

Het Formule 1-seizoen start voor Red Bull en de concurrentie eind februari met de Grand Prix van Bahrein. Komende week zijn er eerst nog drie testdagen voor de teams: woensdag, donderdag en vrijdag. Daar zal volgens Newey meer duidelijk worden over de krachtsverhoudingen in de Formule 1 dit jaar. In hoeverre de gepresenteerde auto in Bahrein nog is veranderd, wordt dan ook duidelijk.