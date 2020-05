Coronel: ‘Het egootje is toch gaan spelen bij Vettel, Ferrari moet nu voor Sainz gaan’

Tom Coronel begrijpt wel dat Ferrari en Sebastian Vettel uit elkaar gaan en denk dat ‘het egootje toch is gaan spelen’ bij Vettel. Wie de Duitser moet opvolgen? “Ik zou voor Carlos Sainz gaan, die kan alleen maar klimmen en zich mooi aan Charles Leclerc meten.”

Tom, ineens was het nieuws daar: Vettel gaat na 2020 weg bij Ferrari. Heeft het je verrast?

“Ik vind het ongelofelijk, maar het heeft me niet verrast in dat je Ferrari vorig jaar al richting Leclerc zag gaan. Ferrari was er altijd kampioen in oud-kampioenen te nemen, mensen met ervaring, maar vorig jaar gingen ze ineens voor Leclerc en had iedereen iets van: ‘huh, Ferrari kiest voor jeugd?’. Maar je ziet dat het werkt. Er breekt een nieuwe generatie door, daar moeten we super blij mee zijn.”

Lees ook: Fernando Alonso voorspelt ‘mooie toekomst’ voor landgenoot Carlos Sainz

Wat vind je van de timing, zo voor er in 2020 een race verreden is?

“Ja het is vroeg hè, normaal begint het silly season zo rond augustus pas in alle hevigheid. Aan de andere kant is het misschien wel hét moment. Het is crisis, en in Italië al helemaal. Dan zit je met Vettel in z’n zesde jaar en het heeft niet het resultaat gebracht wat je wil, dus waarom zou je hem houden?”

Denk je dat Vettel nu het hele jaar wingman van Leclerc moet spelen?

“Nee! Als je gaat scheiden, betekent dat nog niet dat je niet meer meedoet in het verhaal. Je blijft tot het einde van het contract altijd het beste eruit halen. Maar het geeft wel aan hoe Ferrari denkt, hoe Vettel denkt: het ging denk ik namelijk toch om geld.”

Vettel zei van niet.

“Ja, maar Vettel krijgt wat? Dertig, veertig miljoen per jaar? Leclerc tien of twaalf, maar Ferrari zei tegen Vettel: ‘je doet het niet veel beter, dus je moet omlaag’. Dan gaat toch het egootje spelen. Vettel is viervoudig kampioen, maar ja, dat is wel wat jaren geleden. Op 1 januari gaat alles weer op nul, maar het doet toch pijn, minder verdienen.”

Lees ook: Officieel: Vettel en Ferrari na 2020 uit elkaar

Dus toch een kwestie van geld, dit?

“Wat zijn de beste auto’s op de grid? De Mercedes, Red Bull en Ferrari. Naar Mercedes en Red Bull gaat Vettel niet, bij Ferrari gaat ie weg. Dan ben je toch een oen? Als Ferrari je vraagt: ‘wil je hier rijden?’, en je wil dat, dan is het als sportman verder geven en nemen. Poen zou er dan niet toe moeten doen. Maar uiteindelijk komt die deal er niet omdat Vettel het niet waard is voor Ferrari. Dan gaat het dus om geld.”

Wat nu voor Vettel? Renault? McLaren?

“Die teams hebben wat aan Vettel. Het zou ook zonde zijn als hij voor de Formule 1 verloren gaat. Vettel heeft z’n tijd gehad, maar is nog niet helemaal ‘op’. Al ben ik wel altijd voorstander van verfrissing.”

Wie moet Vettel opvolgen bij Ferrari?

“Hoeveel lef heeft Ferrari? Het mooiste zou natuurlijk Lewis Hamilton zijn, maar dat gaat niet gebeuren, want hij wil de beste ooit worden en dan ruil je de beste auto niet in voor de derde auto van het veld.”

“Voor mij is het rijtje Sainz, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas – in die volgorde. Sainz op één, dus. Hij is jong, maar ervaren en snel en heeft mooie dingen laten zien. Een stap van McLaren naar Ferrari is een stap omhoog. Sainz kan alleen maar klimmen en kan zich dan bij Ferrari met Leclerc meten.”

“Voor Ricciardo zou het natuurlijk ook een stap omhoog zijn, en geloof me: die is wakker. Hij is met zijn vertrek van Red Bull naar Renault voor het geld gegaan en is erachter gekomen dat dat niet de beste keuze was. Maar Ferrari wil tegenwoordig eager, jonge mannetjes en Sainz is dat. Hij had pech dat Max Verstappen in 2016 net het Red Bull-zitje voor hem wegkaapte. Max is net een ruwere diamant, maar dat betekent niet dat Sainz niet goed is. Sainz is namelijk serieus goed.”

Lees ook: Weblog: Hülkenberg is de perfecte opvolger van Vettel