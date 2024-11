De afgelopen maanden is de FIA geconfronteerd met een opmerkelijke uittocht van hooggeplaatste medewerkers. Wat is er aan de hand binnen de wereldwijde autosportfederatie? Heerst er momenteel een crisis bij de FIA? En welke rol speelt president Mohammed Ben Sulayem hierin? Een overzicht van de recente gebeurtenissen schetst een zorgwekkend beeld.

Vertrek na vertrek

Het is begonnen in december vorig jaar, toen Deborah Mayer, hoofd van de FIA-commissie voor vrouwen in de autosport, haar functie heeft neergelegd. Kort daarna hebben ook sportdirecteur Steve Nielsen en technisch directeur voor de single seaters Tim Goss de organisatie verlaten. In mei is CEO Natalie Robyn opgestapt, na slechts 18 maanden in functie te zijn geweest. En recentelijk hebben zowel racedirecteur Niels Wittich als compliance officer Paolo Basarri de FIA verlaten, met hun vertrek binnen enkele dagen van elkaar. Het ontslag van Wittich, slechts drie races voor het einde van het seizoen, heeft binnen de Formule 1 tot veel verbazing geleid.

Onbekende en bekende redenen

De redenen voor deze vertrekken zijn in sommige gevallen duidelijk, in andere gevallen minder. Nielsen en Goss hebben vrijwillig ervoor gekozen om te vertrekken. Robyn verliet haar rol naar verluidt ‘in onderling overleg’, hoewel insiders weten dat zij op aandringen van Ben Sulayem is ontslagen.

Wittich heeft tegenover BBC het volgende aangegeven: “Ik kan bevestigen dat ik ben ontslagen. Het was niet mijn beslissing om de Formule 1 te verlaten.” Over het vertrek van Basarri heeft de FIA niets gecommuniceerd, maar bronnen bevestigen dat ook hij feitelijk ontslagen is.

Controverses stapelen zich op

Deze personele wisselingen komen bovenop een reeks controverses die zijn ontstaan sinds Ben Sulayem in 2021 president is geworden. Denk aan het conflict over het dragen van sieraden en het juiste ondergoed door coureurs, een dreigende juridische strijd met de Formule 1 over uitspraken van Ben Sulayem over de marktwaarde van de sport, en een lopende rechtszaak aangespannen door Susie Wolff naar aanleiding van een merkwaardige zaak over belangenverstrengeling.

Daarnaast heeft de recente open brief van de coureurs, waarin zij hun frustraties hebben geuit over de controverse rond vloeken, weinig aan de verbeelding overgelaten wat betreft hun mening over het leiderschap van Ben Sulayem. Hoewel er binnen de Formule 1 veel zorgen zijn over zijn stijl van leidinggeven, durven maar weinig betrokkenen dit openlijk uit te spreken. Ben Sulayem is verkozen door de leden van de FIA en lijkt daarom onaantastbaar voor directe actie vanuit de Formule 1. Toch blijft de vraag: hoe lang kan de FIA blijven functioneren onder zijn leiderschap, terwijl er nu een crisis lijkt te heersen?

