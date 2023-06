Charles Leclerc was verbijsterd en boos tegelijk, zaterdag na de kwalificatie in Montreal. Niet voor het eerst had Ferrari volgens hem een kans op een goede kwalificatiesessie verknoeid. Hoewel de gemoederen ietwat bedaarden door de vierde plek in de race op zondag staat er dinsdag crisisoverleg op de rol in Maranello.

Een prima vrijdag, met goede getoonde snelheid voor zowel een snelle ronde als in racemodus. Met dat besef begon Leclerc aan zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Toen hij door de veranderende weersomstandigheden tijdens Q2 vroeg om andere banden, wilde het team daar niet aan. Achteraf had de coureur gelijk. En dus was hij boos.

“Ik ben erg gefrustreerd, want we slagen er keer op keer in om onszelf vooral het leven moeilijk te maken”, luidde zijn reactie na de kwalificatie, mede verwijzend naar het ook al grotendeels mislukte raceweekend in Spanje eerder deze maand.

Zondag na de race kwam Leclerc al grotendeels terug op zijn woorden, hoewel vanuit het hart gesproken. De vierde plaats in de wedstrijd was een goede pleister op de kwalificatiewonde. En toch was het wrang: het bewees namelijk ook hoeveel meer erin had gezeten als Leclerc bijvoorbeeld in de top-vijf was gestart.

Er zullen op het hoofdkwartier van Ferrari dinsdagmiddag ongetwijfeld harde noten worden gekraakt, al sprak teambaas Fred Vasseur in aanloop naar het gesprek in de fabriek alvast zalvende woorden. “We gaan het bespreken, want dingen kunnen altijd beter. Maar de indruk die je tien seconden na de kwalificatie hebt, is misschien ook niet de juiste. We hebben Charles al globaal de situatie geschetst en waarom het ging zoals het ging.”