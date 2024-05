Ondanks dat Charles Leclerc tevreden terugkijkt op zijn sprintrace in Miami, legt hij na afloop een belangrijk probleem bloot van dit format. De Monegask geeft namelijk aan dat hij geen crash wilde veroorzaken omdat hij bang was hierdoor de kwalificatie later op de dag te missen. “Ik wilde niet teveel risico nemen.”

Leclerc laat weten dat hij best een goede start had, maar dat hij bij de eerste bocht bewust inhield toen hij met Max Verstappen streed om de eerste positie. “Ik wilde niet teveel risico nemen, we hebben immers ook nog een kwalificatie vandaag. En als je crasht in de sprintrace, kun je daar waarschijnlijk niet aan deelnemen. We remden beiden heel laat, maar Max behield zijn positie.”

De Ferrari-coureur werd keurig tweede in de sprintrace en is positief gestemd voor de hoofdrace in Miami. “We zagen dat onze banden qua slijtage ongeveer gelijk opgingen met die van Red Bull. Morgen staat er een lange race op het programma, dus de kwalificatie is erg belangrijk om zo ver mogelijk vooraan te starten. Op deze manier kunnen we hen met een goede strategie onder druk zetten.”