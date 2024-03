Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag: Ook de grid girls willen in 2015 met Daniel Ricciardo op de foto.

Je hoort er bijna niemand meer over. De klassieke grid girl is in de Formule 1 van de grid verbannen. Niet meer van deze tijd, vrouwonvriendelijk en stigmatiserend, oordeelde Liberty Media nadat het voor miljarden de commerciële rechten van de sport had gekocht. De cheerleaders van de Dallas Cowboys draven bij de Amerikaanse GP in Austin nog weleens ter omlijsting van de show op. Maar verder zie je op de grid (bijna) nergens meer charmante dames met een nummerbord voor de bolides van de coureurs staan.

Jaren geleden maakte ik voor dit magazine bij elke race een foto van de grid girl die voor Max Verstappens auto stond, vergezeld van enkele algemene vragen (wie is je favoriete coureur, studeer/werk je?). Nooit hoorde ik ook maar één dame klagen over haar rol. Sterker nog: ze waren er juist heel trots op.

Grid girls had je in alle soorten en maten, afhankelijk bij welke Grand Prix je was. In Hongarije waren de dames (vooral ook vanwege de outfits) jarenlang pure lustobjecten: bloot, bloter, blootst. Maar de ‘aankleding’ had vroeger ook met de heersende ethische moraal van een land te maken. In Australië kleedde de titelsponsor van de race, horlogemaker Rolex, de grid girls bijvoorbeeld conservatiever en stijlvoller, zoals op bijgaande foto uit 2015 te zien is.

De lokale favoriet Daniel Ricciardo poseert op de zogenaamde Melbourne Walk – waar alle coureurs langskomen wanneer ze van de parkeerplaats naar de paddock wandelen – gewillig met een aantal charmante Australische dames. Alles voor het plaatje, maar tegenwoordig ondenkbaar.