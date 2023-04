Voor het eerst in de nog relatief korte historie van de race is de Grand Prix van Azerbeidzjan volledig uitverkocht. Het lijkt erop dat steeds meer Formule 1-fans de race aan de boorden van de Kaspische Zee beginnen te ontdekken. Niet zonder reden, schreef hoofdredacteur André Venema vorig jaar al.

“De Azerbeidzjaanse Grand Prix is een door de Europese Formule 1-fan nog onontdekte parel. Heel veel tribunecapaciteit is er weliswaar niet rondom het ruim zes kilometer lange supersonische stratencircuit, maar wie iets avontuurlijks zoekt moet Bakoe serieus als uitje gaan overwegen.”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

“Ik zal allereerst de pluspunten eens benoemen. In de voorgaande edities, op de eerste na, gebeurde er in de race van alles. De safety car is vaste gast op het Baku City Circuit, dan weet je het wel. Noot: alle edities hebben tot nu toe een andere winnaar gekregen. De locatie is eveneens uniek. In de voormalige Sovjetrepubliek zijn de architectonische meesterwerken niet te tellen. Het historische centrum (werelderfgoed) is een openluchtmuseum, goed geconserveerd en bruist 24 uur.”

Racen door de oude stad van Bakoe (Getty Images)

“Hotels, toegangskaarten, eten en drinken zijn – zeker in vergelijking met kostbare andere GP’s – zeer betaalbaar en van prima kwaliteit. Het grote aantal agenten zorgt er tevens voor dat je je nergens onveilig voelt. En in juni is de temperatuur in Bakoe altijd zeer aangenaam. Tijdens een wandeling over de brede, groene boulevard van de badplaats met overal nostalgische koffietentjes waan je je in de 19e eeuw.”

Nadelen? Nauwelijks

“Ik heb tot nu toe geen enkele race in Bakoe gemist. En dat is geen toeval. Het enige nadeel was altijd de reis: woensdag ver na middernacht aankomen en op maandagochtend zonder slaap en een tussenstop van ruim vier uur in Moskou weer naar Amsterdam. Maar dat probleem is dit jaar opgelost, het lijf juicht nu al. Voor de avontuurlijke fan en cultuurliefhebber: probeer de Azerbeidzjaanse GP eens. Bijna nergens ontdek je de snelheid en kracht van Formule 1-auto’s zo goed als hier.”

