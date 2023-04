Sergio Pérez heeft voor het eerst in de prille historie van de Grand Prix van Azerbeidzjan de hoofdrace tweemaal op zijn naam geschreven. Het had niet veel gescheeld of hij had met lege handen gestaan nadat hij de muur raakte.

“Het pakte goed uit voor ons vandaag. We konden mooi aanhaken in de DRS-trein en de druk op Max zetten. Mijn banden deden het beter in de eerste stint, dus dat zag er toen al goed uit voor ons,” aldus de Mexicaan die zaterdag ook al de sprintrace wist te winnen. “Toen kwam de safetycar en drukte het veld weer in elkaar. Daarna kregen we opnieuw een race, maar dan vanaf de harde band.”

Max Verstappen had wat pech met zijn timing van de pitstop waardoor Pérez aan de leiding van de race kwam op het Baku City Circuit. Beide coureurs van Red Bull waren daarna behoorlijk aan het doortrappen voor de overwinning. “Het was heel close tussen ons en we hebben het maximale gegeven vandaag. Allebei hebben we een paar keer de muur geraakt. Max pushte me gedurende de hele race en dat was lastig, maar we konden hem achter me houden. Ik heb geluk gehad dat mijn rechtervoorband niet klapte toen ik een keer de muur hard raakte,” besloot een opgeluchte Pérez. De coureurs kunnen nu even kort op adem komen voordat de Grand Prix van Miami komend weekend weer van start gaat.

