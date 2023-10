Het seizoen van 2023 gaat langzamerhand richting het einde, dat betekent dat ook dat het nieuwe seizoen er weer aan gaat komen. Negentien van de twintig zitjes zijn al bevestigd voor volgend jaar, maar toch zijn er nog twijfels over sommige plekken. Zo lijkt Sergio Pérez, die wel een contract heeft voor 2024, niet zeker te zijn. We nemen je mee door de contractsituaties op dit moment.

Red Bull Racing

Max Verstappen

De kersverse wereldkampioen zit op zijn plek bij het team van Red Bull. Deze combinatie lijkt momenteel niet te stoppen. Max Verstappen heeft dan ook het langstlopende contract van de grid, met een contract tot 2028.

Sergio Pérez

Op papier lijkt het erop dat Pérez voor volgend seizoen een zekerheid is, maar toch zijn er steeds meer andere geluiden te horen. De Mexicaan kent momenteel een enorm lastige fase en hierdoor verliest hij misschien zijn zitje. Mocht dit gebeuren, dan kan dit resulteren in een enorme stoelendans. Pérez ligt meer dan 200 punten achter op zijn teamgenoot in het kampioenschap. Ook is de tweede plek in het kampioenschap in gevaar, Lewis Hamilton ligt namelijk nog maar 30 punten achter op de Mexicaan. Het zou eventueel ook een kans kunnen zijn voor rookie Liam Lawson, die momenteel zonder zitje zit.

Ferrari

Charles Leclerc

Leclerc heeft een contract tot het eind van het seizoen 2024. De Monegask tekende dit contract al in 2019, nadat hij een sterk debuutseizoen kende bij het team van Ferrari. Ze deden in 2022 al een echte gooi naar de titel, maar ze hopen ook nog een keer echt de titel te veroveren

Carlos Sainz

Ook Sainz staat eind 2024 onder contract bij het team van Ferrari. De Spanjaard is intussen bezig aan zijn derde seizoen bij de Italiaanse renstal en heeft in 2023 een sterk seizoen ten opzichte van zijn seizoen in 2022.

Mercedes:

George Russell

George Russell maakte grote indruk in zijn eerste seizoen bij Mercedes in 2022. Hij versloeg teamgenoot Lewis Hamilton in het rijderskampioenschap. Het team van Mercedes maakte in Monza 2023 bekend dat zijn contract verlengd werd tot het einde van 2025.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton houdt ervan om te flirten. Hij liet iedereen in spanning afwachten, maar uiteindelijk tekende de zevenvoudig wereldkampioen toch een tweejarig contract bij het team van Mercedes. Het rijdersduo van Mercedes staat dus vast tot eind 2025.

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso heeft een contract tot het einde van 2024. Toch lijkt het erop dat de Spanjaard nog volop geniet van het racen, dus of dit echt zijn laatste contract is, is nog niet zeker.

Lance Stroll

Lance Stroll draait een matig seizoen. Toch is het zeker dat we de Canadees terug gaan zien op de grid, aangezien zijn vader natuurlijk de eigenaar is van Aston Martin.

McLaren

Lando Norris

De jonge Brit is al voor een langere tijd verbonden aan het team van McLaren en zal hier blijven zitten tot in ieder geval eind 2025. Ondanks geflirt met Red Bull, lijkt Norris vertrouwen te hebben in de renstal uit Woking.

Oscar Piastri

De rookie kent een uitstekend eerste seizoen. Hij won de Sprint in Qatar en behaalde al twee keer het podium. Deze resultaten worden beloond. De Australiër heeft namelijk een meerjarig contract getekend bij het team van McLaren. Dit contract loopt door tot het einde van 2026

Alpine

Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben ook allebei nog een contract voor alleen 2024. In het geval van Gasly zit er nog een optie bij om met een jaar te verlengen.

Alfa Romeo (Sauber in 2024)

Valtteri Bottas heeft nog een plek tot en met 2025, terwijl zijn teamgenoot bekend maakte dat hij nog een contract heeft voor 2024. Audi gaat zich binnenkort met het team bemoeien, dus het is afwachten wat dat voor de coureurs gaat betekenen in de toekomst

Haas

Zowel Nico Hülkenberg als Kevin Magnussen zijn verzekerd van nog een jaar in de Formule 1. Ondanks dat het geen werelds seizoen is, is Haas toch tevreden over de twee ervaren coureurs.

Williams

Alex Albon heeft voor 2024 een contract met de Britse renstal, maar het andere stoeltje (momenteel bezet door Logan Sargeant) is nog beschikbaar. Het is niet duidelijk of Sargeant daar zal blijven zitten, aangezien hij een vrij moeilijk seizoen kent. Omdat dit het enige beschikbare zitje is (op papier), is het zitje dan ook erg gewild.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten met o..a. het complete tijdschema

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!