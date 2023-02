Na jaren van omwegen sinds het behalen van zijn Formule 2-titel in 2019 staat Nyck de Vries dit jaar voor zijn fulltime debuut in de Formule 1. In zijn jaren in de Formule 2 gaat het er niet altijd even goed aan toe. Hij staat in 2018 bij Prema onder enorme druk, waar hij naar eigen zeggen ‘niet goed genoeg’ mee omging.

In 2017 debuteert De Vries in de Formule 2, voorheen bekend als de GP2-klasse. Hij weet een zitje bij Rapax te bemachtigen, dankzij de steun van de vader van mede-Formule 2-coureur Sean Gelael. “Rapax wilde me graag in het team hebben en zij hebben geholpen om het mogelijk te maken”, blikt De Vries in een interview van AlphaTauri terug op de start van zijn carrière in de Formule 2.

De Vries stelt dat zijn eerste seizoen in de Formule 2 ‘geen echt seizoen’ was omdat hij ‘geen echte kans maakte om ergens voor te strijden’. “Het draaide allemaal om overleven en ik moest ervoor zorgen dat ik in de eenzitters zou blijven, waar ik in geslaagd ben.”

De Vries sluit het seizoen af bij een ander team, Racing Engineering, en eindigt als zevende in het kampioenschap. Een jaar later maakt hij de droomtransfer naar Prema, een van de meest succesvolle teams in de opstapklasse van de Formule 1. Zij hebben Charles Leclerc en Pierre Gasly de Formule 2-titels zien veroveren en hopen dat De Vries daar ook in slaagt.

Eigen fouten

Met Prema eindigt hij hoger dan in 2017, maar de vierde plaats is niet genoeg voor de overstap naar de Formule 1. Dat is wel het geval voor de top-drie dat jaar: kampioen George Russell, Lando Norris en Alexander Albon. De Vries voelt dat hij hoger had kunnen eindigen in dat kampioenschap, maar wijst de hoge verwachtingen van het kampioensteam aan als oorzaak van de enorme druk.

“Als ik een paar van mijn eigen fouten niet had gemaakt, hadden we op de tweede of derde plek kunnen eindigen”, meent De Vries. “We hadden goede snelheid en wonnen behoorlijk wat races, maar ik maakte gewoon te kostbare fouten. Zeker in de Formule 2, met de sprintrace en feature race, kan dat een weekend verknallen.”

“Twee keer waren we aan het vechten voor de overwinning en crashten we in die strijd om de overwinning”, vervolgt De Vries. “En dat betekent dat je in principe twee weekenden verliest. De top drie – George, Lando en Alex – zijn gepromoveerd naar de Formule 1 en ik eindigde als vierde en promoveerde niet.”

Druk van kampioensteam

De Vries wijst uiteindelijk naar zichzelf. “Want ik heb het gevoel dat het mijn fout was dat ik niet meer punten kon scoren”, erkent de AlphaTauri-coureur. “We hadden het tempo en hadden meer overwinningen dan de coureurs voor ons, maar ik verloor gewoon te veel punten in situaties waarin we veel punten konden scoren.”

Hij geeft toe dat hij ‘niet goed genoeg omging met de druk van het team’, dat op zoek was naar een nieuwe kampioen. “Ze hadden net twee kampioenschappen gewonnen met Pierre en Charles en hun verwachtingen waren om gewoon te winnen en te domineren”, legt De Vries uit.

De Vries herinnert zich een raceweekend in Bahrein. Hij zet zijn auto in de kwalificatie op de vierde plaats. “Dat is in de Formule 2 altijd goed omdat je een feature race en een sprintrace hebt. Het draait allemaal om de constantheid. Ik kwam terug bij het team en zij zeiden letterlijk tegen mij dat als we het kampioenschap verliezen, het mijn fout was. Dat raakte me gewoon. Dat was de omgeving destijds. Ik ging daar gewoon niet goed genoeg mee om”, aldus de Formule E-wereldkampioen van 2020/2021.