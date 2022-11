Het voelt voor Nyck de Vries ‘een beetje beter’ om nu de kans in de Formule 1 te krijgen. De Nederlander maakt volgend jaar op 28-jarige leeftijd zijn fulltime debuut in de Formule 1, maar over zijn leeftijd maakt hij zich geen zorgen.

De Vries kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen, maar kreeg niet de kans in de Formule 1. Hij besloot daarom zijn carrière te vervolgen in de langeafstandsracerij en de Formule E, waar hij de eerste wereldkampioen – na de erkenning van de FIA als wereldkampioenschap – werd.

Door zijn alternatieve route richting de Formule 1 maakt De Vries volgend jaar op 28-jarige leeftijd zijn fulltime opwachting in de koningsklasse van de autosport. Maar om de leeftijd maakt hij zich geen zorgen. “Iedereen bewandelt zijn eigen pad, dus mijn leeftijd of de manier waarop ik er ben gekomen zijn haast irrelevant”, zegt De Vries in de Beyond the Grid-podcast. “Het gaat er uiteindelijk om dat je de kans op het juiste moment krijgt.”

Voor De Vries voelde alles als een ‘rollercoaster’. “Het voelt zelfs een beetje beter om nu de kans te krijgen”, stelt hij. “Soms dacht ik dat het minder waarschijnlijk zou zijn dat ik ooit mijn droom zou verwezenlijken, maar tegelijkertijd heb ik het nooit echt opgegeven.”

Tsunoda als teamgenoot

Wat er in Monza gebeurde, van de onverwachte, last-minute invalbeurt tot aan de twee punten op zondag, was voor De Vries ‘zeer overweldigend’. “Maar tegelijkertijd hielpen mijn ervaring en volwassenheid mij om met beide benen op de grond te blijven. Het was een geweldige ervaring en ik ben erg dankbaar voor alles wat er dat weekend is gebeurd.”

Volgend jaar gaat hij dus aan de slag bij AlphaTauri, waar hij de teamgenoot wordt van Yuki Tsunoda. De Vries kijkt uit naar die samenwerking met de Japanner. “Toen hij in de Formule 2 reed, was ik een van zijn grootste supporters. Hij is niet bang om zijn mening te geven en ik geniet ervan om naar hem te kijken.”

“Hij is zeer getalenteerd en erg snel”, voegt De Vries toe. Hij ziet met Tsunoda wel al een groot voordeel: “Voor het eerst in mijn carrière heb ik een teamgenoot die kleiner is dan ik! Maar we zijn erachter gekomen dat we dezelfde schoenmaat hebben”, grapt de Nederlander.