Nyck de Vries kijkt uit naar het nieuwe format voor sprintrace-weekenden. “Ik ben er een voorstander van”, zei hij donderdag in Bakoe, daags voor de hervatting van het Formule 1-seizoen.

Er blijft door de deze week aangekondigde opzet voortaan nog maar één vrije training over in een weekend waarin er een sprintrace is. Dat is voor een rookie als De Vries mogelijk een nadeel, zeker op circuits waar hij nog niet heeft gereden. “Maar ik denk dat drie vrije trainingen sowieso een beetje overdreven was”, zei hij donderdag in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine.

Met nu nog maar één vrije training op het programma, kan het een voordeel voor De Vries zijn dat hij het circuit in Azerbeidzjan al kent. Hij kwam er al enkele malen in andere klassen in actie. “Dat heb ik dan bijvoorbeeld weer niet op de circuits in Qatar en Brazilië, waar ook sprintrace-weekenden zijn.”

Dat er zes sprintraces in totaal zijn, vindt hij naar eigen zeggen voldoende. “Een mooi aantal, het is goed in balans”, klinkt het, wijzend op hoe het in verhouding staat tot 23 races in het hele seizoen. Een seizoen overigens dat het laatste zal zijn van teambaas Franz Tost. Die zwaait na dit jaar af bij AlphaTauri, zo maakt het team woensdag bekend.

Verrast door vertrek

De Vries was tot woensdag niet op de hoogte van het op handen zijnde vertrek van zijn teambaas. “In die zin verraste het met wel. Maar dat soort dingen gaat buiten mij, ik heb daar geen controle op. Maar het is duidelijk dat Franz veel betekent voor het team, hij zit er al heel lang bij.”

