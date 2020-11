De ‘Zilverpijlen’ van Mercedes kleuren ook in 2021 zwart

Mercedes zal ook in 2021 met zwarte bolides aantreden in het wereldkampioenschap Formule 1. De W11, de auto voor dit jaar, was oorspronkelijk zilver, maar werd naar aanleiding van de strijd tegen racisme zwart gekleurd voor de rest van het seizoen. Ook in 2021 kiest Mercedes voor een zwarte livery.

Mercedes presenteerde in februari van dit jaar de W11. De 2020-uitdager van het team uit Brackley had op dat moment de typische zilveren kleur. Ook tijdens de wintertests in Barcelona reed Mercedes met de Zilverpijlen. Eind juni volgde de aankondiging dat het team de W11 voor de rest van het jaar in een zwarte livery stak, om de strijd tegen racisme extra onder de aandacht te brengen.

Lees ook: Paddockpraat Podcast: Wie van de drie naast Max Verstappen bij Red Bull in 2021?



In gesprek met Motorprofis verklapt Toto Wolff dat de opvolger van de W11 ook een voornamelijk zwarte kleurstelling zal krijgen. “Het lijkt erop dat we in 2021 ook zwart zijn”, vertelt de Mercedes-teambaas aan het Oostenrijkse medium. “Ik denk dat het zwart er geweldig uitziet.”

De bekende zilveren kleurstelling zou een jaar later terugkeren. “In 2022 zijn er veel nieuwe regels en dan willen we ons erfgoed weer herinneren met de Zilverpijlen. Maar het racismeprobleem blijft voor ons heel belangrijk”, aldus Wolff.

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Hamilton krijgt de zege cadeau’ en ‘op weg naar nummer 8’